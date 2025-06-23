США вступають у війну з Іраном: чого чекати на українських АЗС

Втручання США в Ірано-Ізраїльський конфлікт додасть ажіотажу на український ринок бензину та дизпалива, де ціни й так зросли давно небаченими темпами. Ціни дизелю та бензину на стелах АЗС можуть додати ще кілька гривень вже на цьому тижні. А от автогаз, хоч і може здорожчати на заправках, повною мірою зросте в ціні вже ближче до липня.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту почали знижуватися оскільки санкції США проти Ірану переконали інвесторів у тому, що США обрало дипломатичний підхід для вирішення ірано-ізраїльського конфлікту. Водночас увесь минулий тиждень ціни росли на фоні новин про удари Ізраїлю по Ірану, а також іранські удари у відповідь. Іран є третім за обсягом постачальником нафти в ОПЕК, тож скорочення відвантаження з цієї країни може суттєво вплинути на обсяги на загальний обсяг пропозиції на світовому ринку. До того ж близько чверті усіх постачань нафти у світі йде через Ормузьку протоку, і загроза того, що Іран її перекриє серйозно непокоїть інвесторів.

Втім аналітики прогнозують, що після атаки США на Іран ціна на нафту марки Brent може зрости на $3-5 вже на найближчих торгах. А якщо Іран чинитиме жорсткі міри у відповідь, зростання цін буде ще більшим. Так, американська транснаціональна банківська корпорація Citigroup вважає, що ціна на нафту марки Brent може підскочити приблизно до $90/барель, якщо Ормузька протока буде закрита.

Вже вранці в понеділок 23 червня порівняно з 20 червня станом на 8.00 серпневі ф'ючерси марки Brent виросли на $1,14 або на 1,48 до $78,14, а червневі ф'ючерси американської нафти West Texas Intermediate виросла $1,1 або на 1,49% до $74,84. Обидва ф'ючерси на початку торгів досягли п'ятимісячного максимуму перш ніж частково знизитись.

Ціни дизелю й бензину набирають обертів

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" на минулому тижні гуртовий ринок дизпалива в Україні вибухнув. Середня гуртова ціна дизелю станом на 20 червня порівняно з 13 червня зросла на 11,6% або на 5,78 грн/л до 49,75 грн/л.

Це здорожчання відбулося на тлі ескалації подій на Близькому Сході, що спричинило різке зростання ціни нафтопродуктів у Європі. Напередодні котирування дизельного пального за ф’ючерсними контрактами досягали $800/т упродовж дня, а спотовий ринок у Європі закрився на рівні $816-826/т з відвантаженнями в портах Середземномор’я, та $818-820/т з відвантаженням в портах Північно-західної Європи.

Гуртові ціни на бензин на минулому тижні також росли, хоча це зростання було не таким стрімким, як на ринку дизелю. Станом на 20 червня порівняно з 13 червня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 5,85% або на 2,82 грн/л до 51,04 грн/л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах збільшилися на 3,9-4,7% напередодні 19 червня. За північнозахідними напрямками ціна пального зросла на $35/т, до $791-823/т, а в Середземномор’ї — на $30/т, до $787-797/т.

Вслід за здорожчанням пального в гурті, відбулось коригування і на стелах АЗС, де ціни також продемонстрували одне з найбільших тижневих приростів за останній час. Пальне стрімко дорожчало майже на всіх українських АЗС, зокрема OKKO, WOG, Ukrnafta, Shell, AMIC, SOCAR, KLO, Motto, Chipo, BVS та інших. На АЗС деяких локальних операторів приріст сягав 3 грн/л. Крім того, в деяких мережах ціна високооктанового бензину вже перетнула позначку в 70 грн/л: 70,99 грн/л на OKKO i WOG та 70,45 грн/л на Shell. Станом на вечір п'ятниці 20 червня порівняно з 13 червня середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 2,57 грн/л до 57,78 грн/л, а дизель на АЗС за тиждень в середньому здорожчав на 2,32 грн/л до 54,66 грн/л.

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна зростання гуртових цін на пальне, яке відбулося на тому тижні було економічно не обгрунтованим та відбулось значною мірою через ажіотаж. З понеділка на ринку зіткнуться інтереси трейдерів, котрі хочуть і далі грати на підвищення цін і тих хто вважає, що ціни й так значно виросли.

З понеділка ми чекатимемо реакції світових нафтових ринків на вступ США у війну в Ірані. Це звісно позначиться й на цінах в Україні. Проте я думаю, що через певний час ринок розвернеться назад Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його словами, ціни на бензин та дизель АЗС мають потенціал до подальшого зростання принаймні на 3 грн/л в середньому. Дизпальне торгуватиметься за найнижчою ціною 53 грн/л у мережах з низькими цінами та найвищою в 62 грн/л в преміальних мережах. Бензин також дорожчатиме і ціна може перевищити 62 грн/л в мережах OKKO i WOG , але загалом це подорожчання надалі стримуватиметься відтермінуванням норми щодо обов'язкової наявності біоетанолу в бензині, а також більш м'якою політикою влади щодо міні-НПЗ.

Газ почав дорожчати, але справжнє зростання попереду

За даними "Нафторинку" на гуртовому ринку скрапленого газу на минулому тижні також зростали ціни. Так, середня ціна газу на умовах доставки зросла на 764 грн/т, сягнувши 53 653 грн/т, а середня ціна на умовах самовивозу збільшилася на 563 грн/т, склавши 52 353 грн/т.

На АЗС газ також ріс в ціні, хоча й не так стрімко, як інші види пального. Станом на вечір 20 червня порівняно з 13 червня газ в середньому здорожчав на 15 коп./л до 34,08 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, розворот тренду на газовому ринку також пояснюється загостренням конфлікту на Близькому Сході. Втім поки що на гуртовому ринку газу ціни будуть відносно стабільними з невеликими коливаннями.

Основне зростання почнеться в останній тиждень червня, коли алжирська компанія Sonatrach, чиї ціни є індикативом для усього Середземномор'я опублікує котирування на липень Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Він зазначає, що на цьому тижні роздрібні ціни на газ можуть в середньому зрости на 50 коп./л наздоганяючи здорожчання в гурті .

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 57,49 53,49 33,49 БРСМ-Нафта 54,49 51,49 32,79

Дані: застосунки мереж АЗС.