Ірано-ізраїльський конфлікт: нафта Brent може зрости у ціні до 90 доларів і вище

Американська транснаціональна банківська корпорація Citigroup вважає, що ціна на нафту марки Brent може підскочити приблизно до 90 доларів за барель, якщо Ормузька протока буде закрита. А за прогнозом одного з найбільших банків у світі JP Morgan, вартість "чорного золота" може підскочити до 120-130 доларів за барель

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Однак у Citigroup заявили, що тривала зупинка судноплавства цим важливим водним шляхом малоймовірна.

"Будь-яке закриття протоки може призвести до різкого стрибка цін. Але ми вважаємо, що тривалість має бути короткою, оскільки всі зусилля будуть зосереджені на повторному відкритті, тож це не повинно бути багатомісячним закриттям ", — зазначили аналітики Ентоні Юеня та Еріка Лі.

Ормузька протока — вузька водна дорога біля входу в Перську затоку, через яку проходить близько п'ятої частини щоденного світового видобутку, у тому числі від основних виробників ОПЕК Саудівської Аравії та Іраку. Прогноз Citigroup передбачає, що протягом кількох місяців буде порушено близько 3 мільйонів барелів на день, але, будь-які перебої з експортом іранської сирої нафти можуть мати менший вплив на ціну, ніж очікувалося.

Ф'ючерси на нафту марки Brent сьогодні торгуються на рівні $77 за барель. В окремій записці JP Morgan говориться, що у випадку масштабнішого регіонального конфлікту на Близькому Сході, включаючи закриття Ормузької протоки, ціни на нафту можуть зрости до 120-130 доларів за барель.

Ірано-ізраїльський конфлікт посилив побоювання щодо можливих перебоїв з поставками на ключовому регіоні видобутку нафти, що призвело до зростання цін на сиру нафту, оскільки трейдери реагують на геополітичний ризик. Іран є третім за величиною виробником нафти в ОПЕК, видобуваючи близько 3,3 млн барелів сирої нафти на день.

За даними Citigroup, перебої з поставками приблизно на 3 млн барелів на добу протягом декількох місяців можуть призвести до зростання цін до 90 доларів за барель і вище.

Будь-яке закриття Ормузької протоки може викликати різкий стрибок цін, проте аналітики вважають, що він буде короткочасним, оскільки зусилля гравців нафторинку будуть зосереджені на його відкритті. Збільшення постачання з боку ОПЕК також може пом'якшити наслідки можливих перебоїв в експорті іранської нафти.

Нагадаємо, 20 червня ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися майже на 2 долари після того, як Білий дім відклав рішення щодо прямої участі США в ескалації ізраїльсько-іранського конфлікту.