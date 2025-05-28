Нафта дорожчає через ризики поставок з Венесуели, але рішення ОПЕК+ обмежує зростання

Ціни на нафту зросли в середу, 28 травня, оскільки інвестори врахували ризики для поставок після того, як США заборонили торгівлю акціями Chevron від експорту сирої нафти з Венесуели за новим дозволом на активи. Проте очікування щодо збільшення видобутку ОПЕК+ стримували значне зростання.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 7 центів, або 0,1%, до 64,16 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 9 центів, або 0,2%, до 60,98 долара за барель.

Повідомляється, що адміністрація Трампа видала новий дозвіл для великого американського виробника Chevron, який дозволить йому зберегти активи у Венесуелі, але без права на експорт нафти чи розширення діяльності.

"Втрата венесуельських барелів Chevron у США призведе до дефіциту нафти для нафтопереробних заводів, і вони, таким чином, більше покладатимуться на близькосхідну нафту", – написав у записці керівник відділу сировинних товарів та вуглецевої стратегії Westpac Роберт Ренні.

Як пише Reuters, останні роки ліцензії, видані Chevron та іншим іноземним компаніям, сприяли незначному відновленню видобутку нафти у Венесуелі, що постраждала від санкцій, до приблизно 1 мільйона барелів на день.

Однак зростання цін було обмежене в середу на тлі очікувань, що ОПЕК+ вирішить збільшити видобуток на зустрічі цього тижня.

Зустріч Організації країн-експортерів нафти та її союзників, відомих як ОПЕК+, запланована на середу, хоча спостерігачі ринку не очікують змін у їхній політиці збільшення видобутку.

Нагадаємо, ціни на нафту зросли у понеділок після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про продовження терміну торговельних переговорів з Європейським Союзом до липня. Це зменшило побоювання щодо можливого запровадження нових тарифів, які могли б негативно вплинути на світову економіку та попит на енергоносії.