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Ціни на нафту знизилися перед засіданням ОПЕК+ щодо нарощування видобутку
У вівторок ціни на нафту знизилися. На ринку зростають очікування, що цього тижня члени Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники (ОПЕК+) ухвалять рішення про нарощування обсягів видобутку.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 24 центи, або 0,4%, до 64,50 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 29 центів, або 0,5%, до 61,24 долара за барель. Контракт на WTI не закривався в понеділок через вихідний у США — День пам'яті.
Як заявив Деніел Хайнс, старший стратег з сировинних товарів ANZ, ціна на сиру нафту дещо знизилася, оскільки ринок розглядав перспективи зростання пропозиції ОПЕК.
ОПЕК+, ймовірно, остаточно визначиться з липневим обсягом видобутку на своїй зустрічі міністрів 28 травня, яка передбачатиме збільшення виробництва на 411 тис. барелів на добу.
Очікується, що вісім членів ОПЕК+, які пообіцяли додаткові добровільні скорочення, зустрінуться 31 травня, на день раніше, ніж було заплановано раніше, повідомили Reuters у понеділок три джерела в групі.
Нагадаємо, ціни на нафту зросли у понеділок після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про продовження терміну торговельних переговорів з Європейським Союзом до липня. Це зменшило побоювання щодо можливого запровадження нових тарифів, які могли б негативно вплинути на світову економіку та попит на енергоносії.