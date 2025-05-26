Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,01

EUR

46,99

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,24

47,09

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціна на нафту зросла через продовження переговорів між США та ЄС

нафта
Ціни на нафту зросли після паузи в переговорах США та ЄС.

Ціни на нафту зросли у понеділок після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про продовження терміну торговельних переговорів з Європейським Союзом до липня. Це зменшило побоювання щодо можливого запровадження нових тарифів, які могли б негативно вплинути на світову економіку та попит на енергоносії.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це свідчить повідомлення Reuters.

Які ціни на нафту

Ф’ючерси на Brent піднялись на 0,4% — до $65,04 за барель, WTI — на 0,39%, до $61,77. Зростання ринку підтримало рішення Дональда Трампа продовжити торговельні переговори з ЄС до 9 липня.

Нафта також дорожчає через слабкий прогрес у перемовинах США з Іраном і скорочення кількості бурових установок у США до найнижчого рівня з листопада 2021 року.

Ціни на нафту обмежені: причини

Подальше зростання цін на нафту стримується очікуваннями рішення ОПЕК+ щодо збільшення видобутку. Альянс нафтовидобувних країн може вже у липні підвищити видобуток ще на 411 тис. барелів на добу.

За словами аналітика DBS Bank Сувро Саркара, ринок тисне як намагання ОПЕК+ пришвидшити нарощування видобутку, так і ризик цінових суперечок усередині картелю.

Reuters повідомляє, що ОПЕК+ може повністю скасувати залишки добровільного скорочення обсягом 2,2 млн барелів на добу до жовтня. При цьому вже ухвалено збільшення квот на видобуток на 1 млн барелів на день у квітні, травні та червні.

Керівник відділу сировинної аналітики ING Воррен Паттерсон вважає, що таке рішення має забезпечити стабільні поставки на ринок у другій половині року.

Нагадаємо, імпорт російської нафти до Індії у травні значно збільшився. Аналітики вважають, що цей показник постачання досягне найвищого рівня за 10 місяців.

Автор:
Ольга Опенько