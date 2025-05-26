Ціна на нафту зросла через продовження переговорів між США та ЄС

Ціни на нафту зросли у понеділок після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про продовження терміну торговельних переговорів з Європейським Союзом до липня. Це зменшило побоювання щодо можливого запровадження нових тарифів, які могли б негативно вплинути на світову економіку та попит на енергоносії.

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Як пише Delo.ua, про це свідчить повідомлення Reuters.

Які ціни на нафту

Ф’ючерси на Brent піднялись на 0,4% — до $65,04 за барель, WTI — на 0,39%, до $61,77. Зростання ринку підтримало рішення Дональда Трампа продовжити торговельні переговори з ЄС до 9 липня.

Нафта також дорожчає через слабкий прогрес у перемовинах США з Іраном і скорочення кількості бурових установок у США до найнижчого рівня з листопада 2021 року.

Ціни на нафту обмежені: причини

Подальше зростання цін на нафту стримується очікуваннями рішення ОПЕК+ щодо збільшення видобутку. Альянс нафтовидобувних країн може вже у липні підвищити видобуток ще на 411 тис. барелів на добу.

За словами аналітика DBS Bank Сувро Саркара, ринок тисне як намагання ОПЕК+ пришвидшити нарощування видобутку, так і ризик цінових суперечок усередині картелю.

Reuters повідомляє, що ОПЕК+ може повністю скасувати залишки добровільного скорочення обсягом 2,2 млн барелів на добу до жовтня. При цьому вже ухвалено збільшення квот на видобуток на 1 млн барелів на день у квітні, травні та червні.

Керівник відділу сировинної аналітики ING Воррен Паттерсон вважає, що таке рішення має забезпечити стабільні поставки на ринок у другій половині року.

Нагадаємо, імпорт російської нафти до Індії у травні значно збільшився. Аналітики вважають, що цей показник постачання досягне найвищого рівня за 10 місяців.