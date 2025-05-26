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Цена на нефть выросла из-за продолжения переговоров между США и ЕС
Цены на нефть выросли в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп объявил о продлении срока торговых переговоров с Европейским Союзом до июля.
Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует сообщение Reuters.
Какие цены на нефть
Фьючерсы на Brent поднялись на 0,4% — до $65,04 за баррель, WTI — на 0,39%, до $61,77. Рост рынка поддержал решение Дональда Трампа продлить торговые переговоры с ЕС до 9 июля.
Нефть также дорожает из-за слабого прогресса в переговорах США с Ираном и сокращения количества буровых установок в США до самого низкого уровня с ноября 2021 года.
Цены на нефть ограничены: причины
Дальнейший рост цен на нефть сдерживается ожиданиями решения ОПЕК+ об увеличении добычи. Альянс нефтедобывающих стран может уже в июле повысить добычу еще на 411 тыс. баррелей в сутки.
По словам аналитика DBS Bank Сувро Саркара, рынок давит как попытки ОПЕК+ ускорить наращивание добычи, так и риск ценовых споров внутри картеля.
Reuters сообщает, что ОПЕК+ может полностью отменить остатки добровольного сокращения в объеме 2,2 млн баррелей в сутки до октября. При этом уже принято увеличение квот на добычу на 1 млн баррелей в день в апреле, мае и июне.
Руководитель отдела сырьевой аналитики ING Уоррен Паттерсон считает, что такое решение должно обеспечить стабильные поставки на рынок во второй половине года.
Напомним, импорт российской нефти в Индию в мае значительно увеличился. Аналитики считают, что этот показатель поставок достигнет наивысшего уровня за 10 месяцев.