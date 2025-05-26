Несмотря на сезонные ожидания, реализация топлива на АЗС низкая: какими будут цены на топливо.

Мировые цены на нефть эталонной марки Brent остаются ниже $65/баррель. В этих условиях сети АЗС могли бы снизить цену на бензин и дизтопливо дополнительно на 1 грн/л. Однако крупнейшие игроки рынка удерживаются от этого, поскольку падение продаж топлива заставляет их увеличивать маржу. В то же время на рынке автогаза профицит в сочетании с плохим спросом заставляют сети снижать цены как в опте, так и на АЗС. Delo.ua исследовало, как изменятся цены на украинских АЗС на этой неделе.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть несколько выросли на фоне опасений перспектив переговоров относительно иранской ядерной программы. Инвесторы опасаются, что стороны переговоров не достигнут консенсуса и это повлечет за собой перебои с поставкой нефти на мировой рынок. Кроме этого четвертый уикенд мая открывает "сезон летнего вождения" в США, период максимального спроса на моторное топливо в стране, являющегося крупнейшим потребителем нефти в мире.

По состоянию на вечер пятницы 23 мая по сравнению с предыдущим днем июльские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,34 за баррель или на 0,53% до $64,78 за баррель, а июньские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подорожали $61,53 за баррель. За неделю обе марки незначительно подешевели в пределах 1%.

Рост котировок сдерживали ожидания намерений ОПЕК+ увеличить поставки нефти летом. На этой неделе запланирована встреча представителей картеля, на которой они могут принять решение об увеличении квот на добычу дополнительно на 411 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, заявление президента США Дональда Трампа о намерениях ввести пошлины 50% на импорт товаров из Европейского союза с 1 июля сигнализируют о возможном понижении спроса со стороны крупных потребителей нефти. Таким образом, на ожиданиях увеличения предложения и снижения спроса в ближайшее время цены на нефть могут войти в новый цикл снижения.

Сети АЗС держат цены, чтобы компенсировать падение продаж

По данным консалтинговой компании "Нафторынок" по состоянию на 23 мая по сравнению с 16 мая средняя оптовая цена дизельного топлива в Украине снизилась на 41 коп./л или на 1% до 42,16 грн/л. Дизельные котировки в ЕС накануне 22 мая снизились на $4-5/тонна до $608-620/тонна в портах Северо-Западной Европы и до $598-616/тонна в портах Средиземного моря.

Оптовые цены на бензин демонстрировали незначительные разнонаправленные колебания. По состоянию на 23 мая по сравнению с 16 мая средняя цена бензина А-95 выросла на 6 коп./л до 46,73 грн/л, но по сравнению с 21 мая бензин в опте подешевел на 2 коп./л.

На АЗС цены на бензин и дизель на прошлой неделе почти не изменились. По состоянию на вечер пятницы 23 мая, по сравнению с 16 мая, средняя цена бензина А-95 выросла на 1 коп./л до 54,42 грн/л, а средняя цена дизтоплива снизилась на 4 коп./л до 52,34 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина на этой неделе цены на бензин и дизель останутся преимущественно неизменными Цены могут снижать небольшие сети, но их влияние на среднюю цену топлива в стране будет минимальным.

Если бы не было падения потребления топлива, можно было бы ожидать, что сети снизят цены. Но А так все основания полагать, что сети будут пытаться расширить маржинальность, чтобы перекрыть падение продаж Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Он отмечает, что падение розничной реализации топлива в Украине сейчас составляет 15% показателей прошлого года. Также Леушкин добавил, что сети все же могут снизить цены на бензин и дизель еще на 1 грн/л, но это не случится на этой неделе, а может произойти уже в начале лета.

Профицит продолжает давить на цену газа

По данным "Нафторынка" прошлая неделя закончилась снижением оптовой цены на автогаз. На условиях самовывоза средняя цена пропан-бутана в Украине в течение 22-23 мая снизилась на 491 грн./тонна до 52,968 грн./тонна. Снижение цены наблюдается в большинстве областей Украины, что сопровождается частичным уменьшением количества предложений.

23 мая компания "Системойлинженеринг" провела тендер в формате закрытого ценового предложения, в котором участвовало 7 компаний. По итогу цена ресурса выросла с начальных 49 500 грн/т до 49 600 грн/т (с НДС) на условиях самовывоза в Харьковской области. Для сравнения, на предыдущих торгах 21 мая на платформе Gazotrade аналогичный ресурс был реализован на 600 грн/т дороже (50 200 грн/т).

На АЗС газ подешевел, но ценовые корректировки редко превышали 50 коп./л и коснулись только средних и локальных операторов. Сеть SOCAR снизила цену LPG на 50 коп./л до диапазона 34,48-36,48 грн/л (в среднем 35,66 грн/л). Также цены снизили AMIC, Shell, Chipo, "24/7", Ovis, Neftek (Днепропетровская обл.), Kvorum (Николаевская обл.), "Катрал" и "Егаз" (Одесская обл.), "Сан" и "Яркон" (Житомирская обл.) и другие. По состоянию на вечер пятницы 23 мая, по сравнению с 16 мая, средняя цена пропан-бутана на АЗС снизилась на 22 коп./л до 34,6 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, профицит на рынке сжиженного газа продолжает давить на цены.

Рынок в стагнации. Трейдеры ожидали сезонного повышения потребления и привезли в страну очень много топлива, но увеличение потребления так и не произошло Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

По его словам, на этой неделе цена пропан-бутана может дополнительно снизиться на 1 тыс. грн/тонна, а цена на АЗС на 1 грн/л.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 57,99 55,99 36,49 WOG 57,99 55,99 36,48 Socar 57,99 55,99 36,48 Motto 50,99 49,49 33,49 БРСМ-Нафта 50,99 49,49 33,19

Данные: приложения сетей АЗС.