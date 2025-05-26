Попри сезонні очікування реалізація палива на АЗС низька: якими будуть ціни на пальне

Світові ціни на нафту еталонної марки Brent залишаються нижчими за $65/барель. В цих умовах мережі АЗС могли б знизити ціну на бензин та дизпальне ще додатково на 1 грн/л. Однак найбільші гравці ринку утримуються від цього, оскільки падіння продажів пального змушує їх збільшувати маржу. Водночас на ринку автогазу профіцит в купі з поганим попитом змушують мережі знижувати ціни як в гурті, так і на АЗС. Delo.ua дослідило, як зміняться ціни на українських АЗС на цьому тижні.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту дещо зросли на фоні побоювань щодо перспектив перемовин стосовно іранської ядерної програми. Інвестори побоюються, що сторони перемовин не досягнуть консенсусу і це спричинить перебої з постачанням нафти на світовий ринок. Крім цього четвертий вікенд травня відкриває "сезон літнього водіння" в США, період максимального попиту на моторне пальне в країні, що є найбільшим споживачем нафти у світі.

Станом на вечір п'ятниці 23 травня порівняно з попереднім днем липневі ф’ючерси еталонної марки Brent здорожчали на $0,34 за барель або на 0,53% до $64,78 за барель, а червневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здорожчали на $0,33 за барель або на 0,54% до $61,53 за барель. За тиждень обидві марки несуттєво здешевшали в межах 1%.

Зростання котирувань стримували очікування намірів ОПЕК+ збільшити постачання нафти влітку. На цьому тижні запланована зустріч представників картелю на якій вони можуть ухвалити рішення про збільшення квот на видобування додатково на 411 тис. барелів на добу. Крім того, заява президента США Дональда Трампа про наміри ввести мита 50% на імпорт товарів з Європейського союзу з 1 липня сигналізують про можливе зниження попиту з боку великих споживачів нафти. Таким чином на очікуваннях збільшення пропозиції та зниження попиту найближчим часом ціни на нафту можуть увійти в новий цикл зниження.

Мережі АЗС тримають ціни, щоб компенсувати падіння продажів

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" станом на 23 травня порівняно з 16 травня середня гуртова ціна дизельного пального в Україні знизилась на 41 коп./л або на 1% до 42,16 грн/л. Дизельні котирування в ЄС напередодні 22 травня знизились на $4-5/тонна до $608-620/тонна в портах Північно-Західної Європи та до $598-616/тонна в портах Середземного моря.

Гуртові ціни на бензин демонстрували незначні різноспрямовані коливання. Загалом станом на 23 травня порівняно з 16 травня середня ціна бензину А-95 зросла на 6 коп./л до 46,73 грн/л, але з порівняно з 21 травня бензин в гурті здешевшав на 2 коп./л.

На АЗС ціни на бензин та дизель на минулому тижні майже не змінились. Станом на вечір п'ятниці 23 травня порівняно з 16 травня середня ціна бензину А-95 зросла на 1 коп./л до 54,42 грн/л, а середня ціна дизпалива знизилась на 4 коп./л до 52,34 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна на цьому тижні ціни на бензин та дизель залишаться переважно незмінними . Ціни можуть знижувати невеликі мережі, але їх вплив на середню ціну пального в країні буде мінімальним. Водночас бізнесмен зазначає, що наразі залишається потенціал до зниження цін на бензин та дизель на 1 грн/л. Проте великі мережі АЗС не поспішають йти на зниження цін, оскільки намагаються компенсувати зниження продажів пального збільшеною маржею.

Якби не було падіння споживання пального, можна було б очікувати, що мережі знизять ціни. Але А так всі підстави вважати, що мережі будуть намагатися розширити маржинальність, щоб перекрити падіння продажу Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Він зазначає, що падіння роздрібної реалізації палива в Україні зараз складає 15% від показників минулого року. Також Льоушкін додав, що мережі все ж можуть знизити ціни на бензин та дизель ще на 1 грн/л, але це не трапиться на цьому тижні, а може відбутись вже на початку літа.

Профіцит продовжує тиснути на ціну газу

За даними "Нафторинку" минулий тиждень закінчився зниженням гуртової ціни на автогаз. На умовах самовивозу середня ціна пропан-бутану в Україні протягом 22-23 травня знизилась на 491 грн/тонна до 52,968 грн/тонна. Зниження ціни спостерігається у більшості областей України, що супроводжується частковим зменшенням кількості пропозицій.

23 травня компанія "Системойлінженерінг" провела тендер у форматі закритої цінової пропозиції, у якому брало участь 7 компаній. За підсумком, ціна ресурсу зросла з початкових 49 500 грн/т до 49 600 грн/т (з ПДВ) на умовах самовивозу в Харківській області. Для порівняння, на попередніх торгах 21 травня на платформі Gazotrade аналогічний ресурс реалізували на 600 грн/т дорожче (50 200 грн/т).

На АЗС газ дешевшав, але цінові коригування рідко перевищували 50 коп./л та торкнулися лише середніх та локальних операторів. Мережа SOCAR знизила ціну LPG на 50 коп./л, до діапазону 34,48-36,48 грн/л (у середньому 35,66 грн/л). Також ціни знизили AMIC, Shell, Chipo, "24/7", Ovis, Neftek (Дніпропетровська обл.), Kvorum (Миколаївська обл.), "Катрал" і "Єгаз" (Одеська обл.), "Сан" і "Яркон" (Житомирська обл.) та інші. Станом на вечір п'ятниці 23 травня порівняно з 16 травня середня ціна пропан-бутану на АЗС знизилась на 22 коп./л до 34,6 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, профіцит на ринку скрапленого газу продовжує тиснути на ціни.

Ринок в стагнації. Трейдери очікували сезонного підвищення споживання, і привезли до країни дуже багато пального, але збільшення споживання так і не відбулося Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

За його словами, на цьому тижні ціна пропан-бутану в гурті може додатково знизитись на 1 тис. грн/тонна, а ціна на АЗС на 1 грн/л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 57,99 55,99 36,49 WOG 57,99 55,99 36,48 Socar 57,99 55,99 36,48 Motto 50,99 49,49 33,49 БРСМ-Нафта 50,99 49,49 33,19

Дані: застосунки мереж АЗС.