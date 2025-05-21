Попри санкції Росія збільшила поставки нафти в Індію

Імпорт російської нафти до Індії у травні значно збільшився. Аналітики вважають, що цей показник постачання досягне найвищого рівня за 10 місяців. Найбільше до країни надійшло нафти марки Urals.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію Вloomberg.

Згідно з даними Kpler, Індія у травні щодня купує в РФ, як члена ОПЕК+, 1,98 млн барелів, причому більшу частину обсягу складає марки Urals.

Аналітики зазначають, що імпорт продовжує зростати після падіння до 14-місячного мінімуму у лютому, попри санкції, які були накладені на Росію та її тіньовий флот.

Як зазначає інформагентство, індійські нафтопереробні заводи працюють з російськими компаніями через посередників, щоб забезпечити поставку дешевшої російської нафти.

Крім того, у квітні Індія вперше з жовтня імпортувала нафту марки Sokol зі сходу Росії.

Обсяг сирої нафти зі східних портів, включаючи ESPO, у середньому становив 225 000 барелів на день у травні, що буде приблизно на 60% вище, ніж у квітні, якщо тенденція збережеться протягом місяця, показують дані Kpler. Наразі у червні заплановано відвантаження 10 партій ESPO для Індії, що буде близько до рекорду.

Індія стала великим споживачем російської сирої нафти з моменту вторгнення в Україну 2022 року, а дисконтована нафта допомогла збільшити маржу переробки. Деякі державні нафтопереробні заводи планують взяти більше на спотовому ринку цього року, включаючи Indian Oil Corp., найбільшого переробника країни.

Нагадаємо, Індія наростила імпорт російської нафти у квітні до найвищого рівня за два роки.