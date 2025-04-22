Індія наростила імпорт російської нафти у квітні до найвищого рівня за два роки

У квітні обсяги російської нафти, що постачається до Індії, майже досягли пікового значення за останні два роки. Це сталося після перерв у постачанні, викликаних американськими санкціями проти енергетичного сектору Росії.

Про це пише Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Kpler, імпорт російської нафти Індією у квітні досягне 2,15 мільйона барелів на день, що є найбільшим місячним обсягом з травня 2023 року. Постачання зросли після падіння до 14-місячного мінімуму в лютому.

Згідно з інформацією Bloomberg, нафтова торгівля між Росією та Індією майже відновилася до звичайних обсягів. Ланцюжки постачання налагоджуються після того, як на початку року американські санкції спричинили збої, змінивши напрямок потоку дешевшої нафти до індійських споживачів. Заплановані на квітень обсяги є попередніми, і частина поставок може бути перенесена на травень.

Однією з головних причин відновлення постачань, за даними Kpler, є привабливі знижки на російську нафту Urals порівняно з нафтою з Західної Африки та Близького Сходу.

Однак відновлення обсягів перероблення нафти в Росії протягом наступних кількох місяців може призвести до скорочення експорту та помірних постачань до Індії після травня, сказав провідний аналітик компанії Суміт Рітолія. Більш ніж десяток вантажів прямують до Джамнагара в західному штаті Гуджарат, де конгломерат Reliance Industries управляє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом.