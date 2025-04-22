У Росії погіршили прогноз цін на нафту та її експорт: де візьмуть гроші на війну в Україні

Росія погіршила свій цьогорічний прогноз щодо експорту нафти та знизила очікування щодо цін на неї. Хоча бюджет РФ отримає менше доходів від продажу “чорного золота”, це не вплине на здатність Кремля фінансувати війну. Додаткові кошти на покриття витрат візьмуть з Фонду національного добробуту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Знизили прогноз ціни на нафту до $56 за барель

Зазначається, що Міністерство економіки РФ прогнозує падіння експорту на 5,3% до 410,6 млрд рублів (5 млрд доларів), що нижче попереднього прогнозу в 445 млрд рублів.

Оновлений макроекономічний прогноз також включає зниження ціни на нафту Urals до 56 доларів за барель проти 69,70 доларів за барель, як очікували раніше.

Також Мінекономіки РФ прогнозує ціну нафти Brent на рівні $68 за барель, порівняно з $81,70.

Де візьмуть гроші

Як пише Bloomberg, хоча переглянуті прогнози означають, що російський уряд отримуватиме менше доходів від продажу нафти, це не вплине на здатність Кремля фінансувати війну в Україні.

"Зростання доходів від неенергетичних секторів і його значні резерви допоможуть компенсувати втрати. Фонд національного добробуту Росії має достатньо ресурсів, щоб компенсувати будь-яку нестачу доходів від нафти протягом наступних 18-24 місяців, навіть якщо нафта в країні коштуватиме близько 50 доларів за барель", - зауважує видання.

Дохід Росії від продажу нафти впав до найнижчого рівня

Прибутки Росії від продажу нафти впали до найнижчого рівня з середини 2023 року, оскільки експорт зменшується, а ціни на нафтопродукти знижуються на тлі торговельної війни між США та Китаєм.

Так, за чотири тижні обсяги експорту нафти з російських портів знизилися до 3,13 мільйона барелів на добу, що є найменшим показником з лютого 2025 року.

Також валова вартість постачання нафти зменшилася приблизно на 80 мільйонів доларів, досягнувши 1,29 мільярда доларів на тиждень — найнижчий рівень з 16 липня 2023 року.

Зниження світових цін на нафту обвалило вартість російської нафти Urals майже до 50 доларів за барель. Це посилює тиск на державний бюджет РФ, для якого доходи від продажу енергоносіїв є головним джерелом фінансування військових витрат на агресію проти України.