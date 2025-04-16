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Дохід Росії від продажу нафти впав до найнижчого рівня з середини 2023 року

видобуток нафти, працівник, обладнання
Доходи від експорту російської нафти впали до мінімуму з липня 2023 року / Freepik

Прибутки Росії від продажу нафти впали до найнижчого рівня з середини 2023 року, оскільки експорт зменшується, а ціни на нафтопродукти знижуються на тлі торговельної війни між США та Китаєм

Про це повідомляє Bloomberg.

Скільки нафти відвантажили

Зазначається, що за чотири тижні обсяги експорту нафти з російських портів знизилися до 3,13 мільйона барелів на добу, що є найменшим показником з лютого 2025 року. 

Також валова вартість постачання нафти зменшилася приблизно на 80 мільйонів доларів, досягнувши 1,29 мільярда доларів на тиждень — найнижчий рівень з 16 липня 2023 року.

Загалом за тиждень до 13 квітня 29 танкерів завантажили 21,93 мільйона барелів російської сирої нафти, свідчать дані стеження за суднами та звіти портових агентів. Обсяг знизився з 22,23 мільйона барелів на тій же кількості суден минулого тижня.

Ціни на російську нафту

Як пише видання, Росія, як ключовий учасник ОПЕК+, вирішила прискорити заплановане збільшення поставок нафти. Але ціни на російську нафту зазнали істотного падіння: середня вартість основних експортних сортів знизилася більш ніж на 9 доларів за барель після впровадження нових тарифів президентом США Дональдом Трампом - на сорт Urals впали приблизно на 9,10 доларів за барель з портів Балтійського моря і на 9,40 доларів за барель з Чорного моря.

Зниження світових цін на нафту обвалило вартість російської нафти Urals майже до 50 доларів за барель. Це посилює тиск на державний бюджет РФ, для якого доходи від продажу енергоносіїв є головним джерелом фінансування військових витрат на агресію проти України.

Автор:
Світлана Манько