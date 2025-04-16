Доход России от продажи нефти упал до самого низкого уровня с середины 2023 года

Прибыль России от продажи нефти упала до самого низкого уровня с середины 2023 года, поскольку экспорт уменьшается, а цены на нефтепродукты снижаются на фоне торговой войны между США и Китаем.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сколько нефти отгрузили

Отмечается, что через четыре недели объемы экспорта нефти из российских портов снизились до 3,13 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким показателем с февраля 2025 года.

Также валовая стоимость поставки нефти уменьшилась примерно на 80 миллионов долларов, достигнув 1,29 миллиарда долларов в неделю – самый низкий уровень с 16 июля 2023 года.

В общей сложности за неделю до 13 апреля 29 танкеров загрузили 21,93 миллиона баррелей российской сырой нефти, свидетельствуют данные слежения за судами и отчеты портовых агентов. Объем снизился с 22,23 миллиона баррелей на том же количестве судов на прошлой неделе.

Цены на российскую нефть

Как пишет издание, Россия как ключевой участник ОПЕК+, решила ускорить планируемое увеличение поставок нефти. Но цены на российскую нефть претерпели существенное падение: средняя стоимость основных экспортных сортов снизилась более чем на 9 долларов за баррель после внедрения новых тарифов президентом США Дональдом Трампом – на сорт Urals упали примерно на 9,10 долларов за баррель из портов Балтийского моря и на 9,40 долларов за баррель из Черного моря.

Снижение мировых цен на нефть обрушило стоимость российской нефти Urals почти до 50 долларов за баррель. Это усугубляет давление на государственный бюджет РФ, для которого доходы от продажи энергоносителей являются главным источником финансирования военных расходов на агрессию против Украины.