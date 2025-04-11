В США прогнозируют снижение цен на нефть в течение двух лет

Министерство энергетики США снизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $74,22 до $67,87 за баррель (на $6 за баррель). Прогноз на 2026 год снижен с $68,47 до $61,48 за баррель (на $7 за баррель).

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Об этом свидетельствуют данные ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA), сообщает "Интерфакс-Украина".

Члены ОПЕК+ начнут увеличивать добычу нефти

Аналитики предполагают, что во втором квартале 2025 года начнут расти коммерческие запасы нефти из-за наращивания добычи странами ОПЕК+ и понижения спроса на "черное золото".

"Мы ожидаем, что мировые коммерческие запасы нефти во II квартале 2025 года возрастут на 0,6 млн б/д и на 0,7 млн б/д в среднем во II полугодии 2025 года и продолжат накапливаться такими же темпами в 2026 году", — отмечается в отчете.

Ожидается, что члены ОПЕК+ начнут увеличивать добычу в апреле 2025 года, но она будет ниже текущего целевого плана в течение большей части следующих двух лет, чтобы ограничить рост мировых запасов нефти и поддержать цены.

Отмечается, что производители ОПЕК+ сохранят добычу нефти в большинстве своем на текущем уровне в этом году по сравнению со среднегодовым показателем 2024 года, прежде чем увеличить добычу на 0,5 млн б/д в 2026 году.

Минэнерго США прогнозирует, что основной прирост поставок жидких углеводородов обеспечат страны за пределами ОПЕК+ (США, Канада, Бразилия и Гайана) – на 1,2 млн б/д в 2025 году и на 0,7 млн б/д в 2026 году.

В EIA подчеркивают, что из-за новых торговых политиков, влияющих на оценки спроса на нефть, в основном в Азии, которая останется основным драйвером роста, прогнозы могут быть пересмотрены.

Аналитики считают, что Индия увеличит потребление нефти на 0,3 млн. б/д как в 2025, так и в 2026 году по сравнению с ростом на 0,2 млн. б/д в 2024 году, за счет роста спроса на моторные топлива. Китай может увеличить спрос на 0,2 млн б/д в 2025 и 2026 годах по сравнению с ростом на 0,1 млн б/д в 2024 году.

Цены на нефть упали до минимума с февраля 2021 года

Цены на нефть 9 апреля снизились до самого низкого уровня с февраля 2021 года, поскольку инвесторы все больше обеспокоены снижением спроса из-за эскалации торговых напряжений между США и Китаем, а также ростом рисков избыточного предложения.

Фьючерсы на нефть Brent потеряли $1,39, или 2,21%, достигнув отметки в $61,43 за баррель. Контракты на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на $1,50, или 2,52%, до $58,08 за баррель.

Снижение мировых цен на нефть обрушило стоимость российской нефти Urals почти до 50 долларов за баррель. Это усиливает давление на государственный бюджет РФ, для которого доходы от продажи энергоносителей являются главным источником финансирования военных расходов на агрессию против Украины.