У США прогнозують зниження цін на нафту протягом двох років: деталі

Міністерство енергетики США знизило прогноз ціни нафти сорту Brent на 2025 рік з $74,22 до $67,87 за барель (на $6 за барель). Прогноз на 2026 рік знижено з $68,47 до $61,48 за барель (на $7 за барель).

Про це свідчать дані щомісячного прогнозу управління енергетичної інформації (EIA), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Члени ОПЕК+ почнуть збільшувати видобуток нафти

Аналітики припускають, що в другому кварталі 2025 року почнуть зростати комерційні запаси нафти через нарощування видобутку країнами ОПЕК+ і зниженню попиту на "чорне золото".

"Ми очікуємо, що світові комерційні запаси нафти в II кварталі 2025 року зростуть на 0,6 млн б/д та на 0,7 млн б/д в середньому в II півріччі 2025 року, та продовжать накопичуватися такими ж темпами у 2026 році", - наголошується у звіті.

Очікується, що члени ОПЕК+ почнуть збільшувати видобуток у квітні 2025 року, але він буде нижчим за поточний цільовий план протягом більшої частини наступних двох років, щоб обмежити зростання світових запасів нафти і підтримати ціни.

Зазначається, що виробники ОПЕК+ збережуть видобуток нафти здебільшого на поточному рівні цього року порівняно із середньорічним показником 2024 року, перш ніж збільшити видобуток на 0,5 млн б/д у 2026 році.

Міненерго США прогнозує, що основний приріст поставок рідких вуглеводнів забезпечать країни за межами ОПЕК+ (США, Канада, Бразилія і Гайана) - на 1,2 млн б/д у 2025 році і на 0,7 млн б/д у 2026 році.

В EIA підкреслюють, що через нові торгові політики, що впливає на оцінки попиту на нафту, в основному в Азії, яка залишиться основним драйвером зростання, прогнози можуть бути переглянуті.

Аналітики вважають, що Індія збільшить споживання нафти на 0,3 млн б/д як у 2025, так і в 2026 році порівняно зі зростанням на 0,2 млн б/д у 2024 році, за рахунок зростання попиту на моторні палива. Китай може збільшити попит на 0,2 млн б/д у 2025 і 2026 роках порівняно зі зростанням на 0,1 млн б/д у 2024 році.

Ціни на нафту впали до мінімуму з лютого 2021 року

Ціни на нафту 9 квітня знизилися до найнижчого рівня з лютого 2021 року, оскільки інвестори дедалі більше занепокоєні зниженням попиту через ескалацію торгової напруги між США та Китаєм, а також зростанням ризиків надлишкової пропозиції.

Ф'ючерси на нафту Brent втратили $1,39, або 2,21%, досягнувши позначки $61,43 за барель. Контракти на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на $1,50, або 2,52%, до $58,08 за барель.

Зниження світових цін на нафту обвалило вартість російської нафти Urals майже до 50 доларів за барель. Це посилює тиск на державний бюджет РФ, для якого доходи від продажу енергоносіїв є головним джерелом фінансування військових витрат на агресію проти України.