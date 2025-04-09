Ціни на нафту впали до мінімуму з лютого 2021 року через торговельну напругу між США та Китаєм

Ціни на нафту в середу знизилися до найнижчого рівня з лютого 2021 року, оскільки інвестори дедалі більше занепокоєні зниженням попиту через ескалацію торгової напруги між США та Китаєм, а також зростанням ризиків надлишкової пропозиції.

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Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent втратили $1,39, або 2,21%, досягнувши позначки $61,43 за барель. Контракти на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на $1,50, або 2,52%, до $58,08 за барель. Обидва сорти знижуються п’ятий день поспіль, втрачаючи в окремі моменти до 4%.

Падіння почалося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про мита на більшу частину імпорту з Китаю, що підвищило ризики уповільнення глобального економічного зростання і скорочення попиту на енергоносії.

Премія ф’ючерсів на Brent із терміном поставки через шість місяців скоротилася до 98 центів за барель — це найнижчий рівень з листопада. Для порівняння, ще 2 квітня премія становила $3,53. Звуження ринкової структури беквордації вказує на дедалі більші побоювання інвесторів щодо надлишкової пропозиції на тлі сповільнення попиту.

У середу набрали чинності нові мита США на китайські товари у розмірі 104%. Трамп також пригрозив додатковими 50% митами, якщо Пекін не скасує свої дзеркальні 34% збори. Китай, своєю чергою, заявив, що не поступатиметься "шантажу США".

"Агресивна відповідь Китаю знижує ймовірність досягнення торгової угоди найближчим часом і підживлює побоювання глобальної рецесії", — зазначила віце-президентка Rystad Energy з питань нафтового ринку Є Лінь.

За її словами, зростання попиту на нафту в Китаї може скоротитися на 50–100 тис. барелів на добу, якщо конфлікт триватиме, хоча державні стимули можуть частково компенсувати втрати.

На додаток до цього ОПЕК+ минулого тижня вирішила збільшити видобуток у травні на 411 тис. барелів на добу, що, на думку аналітиків, може посилити надлишок на ринку.

Goldman Sachs переглянув свій прогноз цін: Brent може впасти до $62 за барель до грудня 2025 року і до $55 у 2026 році, тоді як WTI — до $58 і $51 відповідно.

На цьому тлі ціна російської нафти ESPO Blend у понеділок опустилася нижче західного цінового порогу $60 за барель — вперше за тривалий час.

Єдиним позитивним сигналом залишаються дані Американського інституту нафти (API), які показали скорочення запасів сирої нафти у США на 1,1 млн барелів за тиждень, що суперечить очікуванням зростання на 1,4 млн барелів.

Як відреагували ринки

Як пише CNN, різке збільшення мит має серйозні наслідки для економіки США, оскільки Китай є другим за величиною постачальником товарів у країну. Якщо раніше товар з Китаю коштував 100 доларів, то тепер за його ввезення до США доведеться заплатити вже 204 долари. Тому американські імпортери зіткнуться зі зростанням витрат на продукцію з Китаю, що може призвести до підвищення цін на електроніку, інструменти та побутові товари.

Фондові ринки США відреагували на новину негативно, різко знизившись після ранкового зростання. Індекс Dow Jones впав на 0,84%, S&P 500 – на 1,57%, Nasdaq – на 2,15%.

Капіталізація крипторинку впала на 2,77% (до $2,44 трлн), а вартість біткоїну – на 2,44% (до $77 тис.).