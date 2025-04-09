Цены на нефть упали до минимума с февраля 2021 года из-за торгового напряжения между США и Китаем

Цены на нефть в среду снизились до самого низкого уровня с февраля 2021 года, поскольку инвесторы все больше обеспокоены снижением спроса из-за эскалации торговых напряжений между США и Китаем, а также ростом рисков избыточного предложения.

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Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent потеряли $1,39, или 2,21%, достигнув отметки в $61,43 за баррель. Контракты на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на $1,50, или 2,52%, до $58,08 за баррель. Оба сорта снижаются пятый день подряд, теряя в отдельные моменты до 4%.

Падение началось после того, как президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах на большую часть импорта из Китая, что повысило риски замедления глобального экономического роста и сокращения спроса на энергоносители.

Премия фьючерсов на Brent со сроком поставки через шесть месяцев сократилась до 98 центов за баррель – это самый низкий уровень с ноября. Для сравнения, еще 2 апреля премия составила $3,53. Сужение рыночной структуры бэквордации указывает на все большие опасения инвесторов по поводу избыточного предложения на фоне замедления спроса.

В среду вступили в силу новые пошлины США на китайские товары в размере 104%. Трамп также пригрозил дополнительными 50% пошлинами, если Пекин не отменит свои зеркальные 34% сборы. Китай, в свою очередь, заявил, что не будет уступать "шантажу США".

"Агрессивный ответ Китая снижает вероятность достижения торгового соглашения в ближайшее время и подпитывает опасения глобальной рецессии", — отметила вице-президент Rystad Energy по вопросам нефтяного рынка Е Линь.

По ее словам, рост спроса на нефть в Китае может сократиться на 50-100 тысяч. баррелей в сутки, если конфликт будет продолжаться, хотя государственные стимулы могут частично компенсировать потери.

Вдобавок к этому ОПЕК+ на прошлой неделе решила увеличить добычу в мае на 411 тыс. баррелей в сутки, что, по мнению аналитиков, может усилить избыток на рынке.

Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз цен: Brent может упасть до $62 за баррель до декабря 2025 года и до $55 в 2026 году, в то время как WTI — до $58 и $51 соответственно.

На этом фоне цена российской нефти ESPO Blend в понедельник опустилась ниже западного ценового порога $60 за баррель впервые за длительное время.

Единственным положительным сигналом остаются данные Американского института нефти (API), показавшие сокращение запасов сырой нефти в США на 1,1 млн баррелей в неделю, что противоречит ожиданиям роста на 1,4 млн баррелей.

Как отреагировали рынки

Как пишет CNN, резкое увеличение пошлин имеет серьезные последствия для экономики США, поскольку Китай является вторым по величине поставщиком товаров в страну. Если раньше товар из Китая стоил 100 долларов, то теперь за его ввоз в США придется заплатить уже 204 доллара. Поэтому американские импортеры столкнутся с ростом затрат на продукцию из Китая, что может привести к повышению цен на электронику, инструменты и бытовые товары.

Фондовые рынки США отреагировали на новость негативно, резко снизившись после утреннего роста. Индекс Dow Jones упал на 0,84%, S&P 500 – на 1,57%, Nasdaq – на 2,15%.

Капитализация крипторинка упала на 2,77% (до $2,44 трлн), а стоимость биткоина – на 2,44% (до $77 тыс.).