- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
От пылесосов и туалетной бумаги до жвачек: ЕС готовит ответ на новые пошлины Трампа на $28 млрд
Европейский Союз планирует ввести пошлины на импорт американских товаров в размере до 28 миллиардов долларов в ответ на новые тарифы президента США Дональда Трампа.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что уже 7 апреля Еврокомиссия представит перечень американских товаров для налогообложения, а голосование стран-членов состоится 9 апреля.
Что может попасть под пошлины ЕС?
По данным издания, в список могут войти мясо, крупы, вино, древесина, одежда, а также другие товары – от пылесосов и туалетной бумаги до жвачки и зубной нити.
Новые пошлины со стороны США, вступающие в силу с 9 апреля, охватывают примерно 70% экспорта ЕС в США — это более 530 миллиардов евро в 2024 году. Они касаются стали, алюминия, автомобилей, а также предусматривают зеркальные 20-процентные тарифы на многие другие товары.
Как пишет Reuters, скоро под ограничения могут попасть фармацевтика, полупроводники, медь и древесина.
Совместная торговая политика
Но пока у ЕС нет единой позиции. Франция настаивает на расширении пакета мер и даже призывает компании приостановить инвестиции в США. Италия подвергает сомнению саму потребность в соответствующих пошлинах. Ирландия, для которой США является ключевым торговым партнером, призывает к «взвешенной и продуманной» реакции. Тем не менее, по словам дипломатов, все страны понимают, что общая торговая политика – это в интересах каждого.
Большое возмущение у европейцев вызвал пункт о 50-процентной пошлине на бурбон — США уже угрожают ответной 200-процентной пошлиной на европейские алкогольные напитки. Наибольшее беспокойство выразили Франция и Италия.
Если 15 государств ЕС проголосуют за введение пошлин, они будут введены. Первая часть этих мероприятий вступит в силу 15 апреля, остальные — через месяц.
ЕС готов защищать свои интересы
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что тарифы США являются "важным поворотным моментом". Также дипломат подтвердила готовность ЕС участвовать в переговорах с США, в то же время "четко дав понять, что ЕС готов защищать свои интересы с помощью пропорциональных контрмер, если это будет необходимо".
Урсула фон дер Ляен отметила важность совместно работать с партнерами в ответ на эту новую реальность для мировой экономики, признавая, что каждый торговый партнер будет действовать в соответствии со своими собственными приоритетами.
Введение пошлин США на импортные товары — что известно
2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.
Для Украины будет действовать базовая пошлина в размере 10%.
Такое же налогообложение применяется к товарам из Австралии, Великобритании, Бразилии и других стран. Пошлины вступят в силу 9 апреля 2024 года.
Пошлина Трампа для других стран составит:
- Вьетнам – 46%;
- Китай – 34%;
- ЕС – 20%;
- Тайвань – 32%;
- Южная Корея – 25%;
- Швейцария – 31%.
- Япония – 24%;
- Индия – 26%;
России в перечне новых пошлин США нет, как и Беларусии и Северной Кореи.
По приблизительным подсчетам агентства Bloomberg, это коснется глобальной торговли на 33 трлн долларов. Страны с высоким профицитом в торговле с США – от ЕС и Японии до Китая и Бразилии – могут потерять от 4% до 90% экспорта в США.
Как заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, пошлины Трампа могут привести к негативным последствиям для мировой экономики. Размер ущерба будет зависеть от масштаба их применения, продолжительности и результативности переговоров.