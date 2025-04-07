От пылесосов и туалетной бумаги до жвачек: ЕС готовит ответ на новые пошлины Трампа на $28 млрд

Европейский Союз планирует ввести пошлины на импорт американских товаров в размере до 28 миллиардов долларов в ответ на новые тарифы президента США Дональда Трампа.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что уже 7 апреля Еврокомиссия представит перечень американских товаров для налогообложения, а голосование стран-членов состоится 9 апреля.

Что может попасть под пошлины ЕС?

По данным издания, в список могут войти мясо, крупы, вино, древесина, одежда, а также другие товары – от пылесосов и туалетной бумаги до жвачки и зубной нити.

Новые пошлины со стороны США, вступающие в силу с 9 апреля, охватывают примерно 70% экспорта ЕС в США — это более 530 миллиардов евро в 2024 году. Они касаются стали, алюминия, автомобилей, а также предусматривают зеркальные 20-процентные тарифы на многие другие товары.

Как пишет Reuters, скоро под ограничения могут попасть фармацевтика, полупроводники, медь и древесина.

Совместная торговая политика

Но пока у ЕС нет единой позиции. Франция настаивает на расширении пакета мер и даже призывает компании приостановить инвестиции в США. Италия подвергает сомнению саму потребность в соответствующих пошлинах. Ирландия, для которой США является ключевым торговым партнером, призывает к «взвешенной и продуманной» реакции. Тем не менее, по словам дипломатов, все страны понимают, что общая торговая политика – это в интересах каждого.

Большое возмущение у европейцев вызвал пункт о 50-процентной пошлине на бурбон — США уже угрожают ответной 200-процентной пошлиной на европейские алкогольные напитки. Наибольшее беспокойство выразили Франция и Италия.

Если 15 государств ЕС проголосуют за введение пошлин, они будут введены. Первая часть этих мероприятий вступит в силу 15 апреля, остальные — через месяц.

ЕС готов защищать свои интересы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что тарифы США являются "важным поворотным моментом". Также дипломат подтвердила готовность ЕС участвовать в переговорах с США, в то же время "четко дав понять, что ЕС готов защищать свои интересы с помощью пропорциональных контрмер, если это будет необходимо".

Урсула фон дер Ляен отметила важность совместно работать с партнерами в ответ на эту новую реальность для мировой экономики, признавая, что каждый торговый партнер будет действовать в соответствии со своими собственными приоритетами.

Введение пошлин США на импортные товары — что известно

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.

Для Украины будет действовать базовая пошлина в размере 10%.

Такое же налогообложение применяется к товарам из Австралии, Великобритании, Бразилии и других стран. Пошлины вступят в силу 9 апреля 2024 года.

Пошлина Трампа для других стран составит:

Вьетнам – 46%;

Китай – 34%;

ЕС – 20%;

Тайвань – 32%;

Южная Корея – 25%;

Швейцария – 31%.

Япония – 24%;

Индия – 26%;

России в перечне новых пошлин США нет, как и Беларусии и Северной Кореи.

По приблизительным подсчетам агентства Bloomberg, это коснется глобальной торговли на 33 трлн долларов. Страны с высоким профицитом в торговле с США – от ЕС и Японии до Китая и Бразилии – могут потерять от 4% до 90% экспорта в США.

Как заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, пошлины Трампа могут привести к негативным последствиям для мировой экономики. Размер ущерба будет зависеть от масштаба их применения, продолжительности и результативности переговоров.