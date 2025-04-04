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Евро выигрывает от торговой войны Трампа — Bloomberg
Изменение мирового торгового порядка, которое пытался ввести президент США Дональд Трамп, неожиданно принесло выгоду евро. На этой неделе европейская валюта достигла шестимесячного максимума по отношению к доллару, а в четверг, 3 апреля, продемонстрировала наибольший внутридневный рост с 2015 года.
Об этом пишет Bloomberg.
Сообщается, что аналитики Citigroup Inc. пересмотрели свои прогнозы по евро, а настроения по опционам на год вперед стали положительными впервые за четыре года. Это контрастирует с ситуацией двухмесячной давности, когда многие ожидали падения евро к паритету с долларом из-за риска снижения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ).
Сейчас инвесторы больше озабочены политикой Трампа, которая потенциально может нанести ущерб экономике США и отменить значительные поступления в долларовые активы за последние годы. Эти беспокойства привели к рекордному падению индекса доллара.
"Евро, вероятно, станет одним из главных бенефициаров этого оттока, учитывая значительную долю инвесторов еврозоны", – отметил аналитик Nomura Доминик Баннинг, добавив, что есть "пространство для структурной перестройки" в поддержку евро.
Хотя ожидается дальнейшее смягчение политики ЕЦБ, трейдеры считают, что он снизит ставки меньше Федеральной резервной системы (ФРС) США. Они прогнозируют три понижения ставок ЕЦБ в этом году по сравнению с четырьмя в США, говорится в материале.
"Растущий риск рецессии в США заставит ФРС принять более агрессивные меры, а доллар остается примерно на 15% завышенным согласно нашим моделям", — считает главный аналитик Pictet Asset Management Лука Паолини.
Риски для американской экономики
В настоящее время американские рынки испытывают основное влияние пошлин Трампа. Это противоречит распространенному мнению, что доллар должен расти, а евро падать в условиях глобальной нестабильности.
Рост евро отражает всеобщее негативное отношение к США, поскольку торговая политика Трампа "Америка прежде всего" создает риски для американской экономики и рынков. Данные в четверг, 3 апреля, показали рост числа заявок на пособие по безработице в США до самого высокого уровня с ноября 2021 года, пишет Bloomberg.
Пошлины Трампа и их последствия
Напомним, 2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.
Последствия введения пошлин уже появляются на денежных рынках. Фондовые Фьючерсы в США резко упали, а мировые биржи негативно отреагировали на торговые мероприятия администрации Трампа. Однако Белый дом настаивает, что тарифы являются лишь частью более широкой экономической стратегии, включающей также сокращение регулирования и уменьшение государственных расходов.
Из-за падения мировых рынков, вызванного новыми пошлинами, объявленными президентом США Дональдом Трампом, самые богатые люди мира потеряли в общей сложности 208 миллиардов долларов .