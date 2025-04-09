Гордые только китайцы. Трамп заявил, что лидеры стран унижаются перед ним и умоляют снизить тарифы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лидеры пострадавших от его пошлин стран унижаются перед ним, "целуют его в зад", чтобы договориться о снижении тарифов.

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Об этом сообщает CNN.

Сначала Трамп заявил, что его тарифная политика это "война со всем миром", но затем исправился, отметив, что страны стремятся с ним к переговорам.

"Я действительно думаю, что это война с миром, которая не является войной вообще, потому что они все приезжают сюда. Япония приезжает сюда, пока мы говорим. Они летят в самолете, многие из них. Все они жесткие переговорщики", — сказал Трамп на президентском ужине Национального республиканского комитета Конгресса США в Вашингтоне.

Глава Белого дома отметил, что лидеры разных стран звонят ему и "целуют меня в задницу", чтобы попытаться заключить торговое соглашение.

"Говорю вам, эти страны нам звонят по телефону, целуют мне зад. Они умирают, чтобы заключить соглашение. Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите соглашение. Я сделаю все, что угодно, сэр", — сказал Трамп, по сути заявив, что иностранные лидеры унижаются, чтобы избежать тарифов.

При этом он отметил, что китайцы этого не делают, потому что они "гордые люди". Но они все равно, по мнению Трампа, "хотят заключить сделку".

Ранее Трамп заявлял, что США не планируют приостанавливать тарифы, но будут заключать "честные соглашения" со всеми странами, которые вели переговоры.

Введение пошлин США на импортные товары — что известно

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.

Для Украины будет действовать базовая пошлина в размере 10%.

Такое же налогообложение применяется к товарам из Австралии, Великобритании, Бразилии и других стран. Пошлины вступят в силу 9 апреля 2024 года.

Пошлина Трампа для других стран составит:

Вьетнам – 46%;

Китай – 34%;

ЕС – 20%;

Тайвань – 32%;

Южная Корея – 25%;

Швейцария – 31%.

Япония – 24%;

Индия – 26%;

России в перечне новых пошлин США нет, как и Беларусии и Северной Кореи.

По приблизительным подсчетам агентства Bloomberg, это коснется глобальной торговли на 33 трлн долларов. Страны с высоким профицитом в торговле с США – от ЕС и Японии до Китая и Бразилии – могут потерять от 4% до 90% экспорта в США.

Как заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, пошлины Трампа могут привести к негативным последствиям для мировой экономики. Размер ущерба будет зависеть от масштаба их применения, продолжительности и результативности переговоров.