Трамп заявил, что США не отменят тарифы, но предлагает странам "честные соглашения"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США не планируют приостанавливать тарифы, но будут заключать "честные соглашения" со всеми странами, которые вели переговоры.

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Об этом сообщает Sky News.

"Мы не рассматриваем это", — сказал Трамп, добавив, что многие страны вели переговоры, поэтому США постараются заключить "честные соглашения" с каждой из них.

Глава Белого дома считает, что долг США в размере $36 трлн возник "не просто так" и его администрация будет вести переговоры со многими странами, включая Китай, чтобы это исправить.

"Мы заключим честные соглашения с каждой страной, и если мы этого не сделаем, они не смогут участвовать в переговорах с США", – подчеркнул Трамп.

По его словам, "в течение многих лет США обманывали многие страны".

"Мы больше так не можем. Мы больше не можем быть глупыми людьми", – заметил президент США.

Трамп пригрозил повысить тарифы против Китая еще на 50%

Трамп заявил, что в случае, если Китай не отменит свои тарифы в размере 34% до 8 апреля, США введут новые, еще большие пошлины на китайские товары.

"Если Китай не отменит свое 34-процентное повышение, превышающее уже имеющиеся долгосрочные торговые злоупотребления до 8 апреля 2025 года, Соединенные Штаты введут дополнительные тарифы против Китая в размере 50% начиная с 9 апреля", — объявил Трамп.

Он также напомнил, что якобы предупреждал о том, что любая страна, которая в ответ на решение США введет дополнительные тарифы, "встретится с новыми, значительно более высокими тарифами в дополнение к изначально установленным".

"Кроме того, все переговоры с Китаем по их запросам на встречи с нами будут прекращены! Переговоры с другими странами, также просили о встречах, начнутся немедленно", — подчеркнул Трамп.

Китай же во вторник, 8 апреля, заявил, что будет "бороться до конца" и будет принимать контрмеры против США для защиты собственных интересов, сообщает AP.

Введение пошлин США на импортные товары — что известно

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.

Для Украины будет действовать базовая пошлина в размере 10%.

Такое же налогообложение применяется к товарам из Австралии, Великобритании, Бразилии и других стран. Пошлины вступят в силу 9 апреля 2024 года.

Пошлина Трампа для других стран составит:

Вьетнам – 46%;

Китай – 34%;

ЕС – 20%;

Тайвань – 32%;

Южная Корея – 25%;

Швейцария – 31%.

Япония – 24%;

Индия – 26%;

России в перечне новых пошлин США нет, как и Беларусии и Северной Кореи.

По приблизительным подсчетам агентства Bloomberg, это коснется глобальной торговли на 33 трлн долларов. Страны с высоким профицитом в торговле с США – от ЕС и Японии до Китая и Бразилии – могут потерять от 4% до 90% экспорта в США.

Как заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, пошлины Трампа могут привести к негативным последствиям для мировой экономики. Размер ущерба будет зависеть от масштаба их применения, продолжительности и результативности переговоров.