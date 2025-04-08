Трамп заявив, що США не скасують тарифи, але пропонує країнам "чесні угоди"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть “чесні угоди” з усіма країнами, які вели переговори.

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Про це повідомляє Sky News.

"Ми не розглядаємо це", - сказав Трамп, додавши, що багато країн вели переговори, тому США намагатимуться укласти "чесні угоди" з кожною з них.

Очільник Білого дому важає, що борг США у розмірі $36 трлн виник "не просто так", і його адміністрація вестиме переговори з багатьма країнами, включаючи Китай, щоб це виправити.

"Ми укладемо чесні угоди з кожною країною, і якщо ми цього не зробимо, вони не зможуть брати участь у переговорах зі США", - підкреслив Трамп.

За його словами, "протягом багатьох років США обдурювали багато країн".

"Ми більше так не можемо. Ми більше не можемо бути дурними людьми", - зауважив президент США.

Трамп пригрозив підвищити тарифи проти Китаю ще на 50%

Трамп заявив, що у разі, якщо Китай не скасує свої тарифи у розмірі 34% до 8 квітня, США введуть нові, ще більші мита на китайські товари

"Якщо Китай не скасує своє 34-відсоткове підвищення, що перевищує вже наявні довгострокові торговельні зловживання до 8 квітня 2025 року, Сполучені Штати запровадять додаткові тарифи проти Китаю в розмірі 50%, починаючи з 9 квітня", - оголосив Трамп.

Він також нагадав, що нібито попереджав про те, що будь-яка країна, яка у відповідь на рішення США запровадить додаткові тарифи, "зустрінеться з новими, значно вищими тарифами на додачу до тих, що були встановлені спочатку".

"Крім того, всі переговори з Китаєм щодо їхніх запитів на зустрічі з нами будуть припинені! Переговори з іншими країнами, які також просили про зустрічі, розпочнуться негайно", - підкреслив Трамп.

Натомість Китай у вівторок, 8 квітня, заявив, що буде “боротися до кінця” і вживатиме контрзаходів проти США для захисту власних інтересів, повідомляє AP.

Запровадження США мит на імпортні товари — що відомо

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Для України діятиме базове мито в розмірі 10%.

Таке ж оподаткування застосовується до товарів з Австралії, Великої Британії, Бразилії та інших країн. Мита набудуть чинності 9 квітня 2024 року.

Мита Трампа для інших країн становитиме:

Вʼєтнам - 46%;

Китай - 34%;

ЄС - 20%;

Тайвань - 32%;

Південна Корея - 25%;

Швейцарія - 31%.

Японія - 24%;

Індія - 26%;

Росії в переліку нових мит США немає, як і Білорусі та Північної Кореї.

За приблизними підрахунками агентства Bloomberg, це торкнеться глобальної торгівлі на 33 трлн доларів. Країни з високим профіцитом у торгівлі зі США — від ЄС та Японії до Китаю та Бразилії — можуть втратити від 4% до 90% експорту до США.

Як заявила глава Європейського центрального банку Крістін Лагард, мита Трампа можуть призвести до негативних наслідків для світової економіки. Розмір збитків залежатиме від масштабу їх застосування, тривалості та результативності переговорів.