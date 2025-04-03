Світ на порозі нової рецесії: як мита Трампа можуть обвалити економіку

Світова економіка може зіткнутися з третьою за останні 20 років рецесією, що стане наслідком нової тарифної політики США.

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Про це пише Axios.

Економісти попереджають, що запроваджені президентом Дональдом Трампом мита можуть мати руйнівний вплив на світову торгівлю, а їхні наслідки можуть бути порівнянні з фінансовою кризою 2008-2009 років та пандемією COVID-19 у 2020 році.

Запроваджені Трампом тарифи передбачають базове мито у розмірі 10% на весь імпорт до США з усіх країн. Для України діятиме саме така ставка, без додаткових підвищень, як у ЄС (20%) чи Молдови (31%). Це нововведення почне діяти з 9 квітня 2024 року і стосується також таких країн, як Австралія, Велика Британія та Бразилія. Однак, американська адміністрація натякнула на можливість переговорів щодо зміни умов для окремих країн.

Економісти вважають, що якщо тарифи залишаться чинними, а особливо якщо інші держави запровадять відповідні заходи у відповідь, це може спричинити масштабну рецесію.

Головний економіст Moody’s Марк Занді зазначає, що такий розвиток подій "призведе до значного економічного спаду". Згідно з оцінками Єльської бюджетної лабораторії, 20% мито та відповідні дії інших країн можуть знизити купівельну спроможність середнього американського домогосподарства на 4200 доларів на рік.

Виробничий сектор, який мав би отримати вигоду від тарифної політики, також відчуває негативний вплив. Економіст Comerica Білл Адамс зауважив, що заводи не реагують позитивно на підвищення тарифів, а останні дані свідчать про ослаблення економічної активності.

Якщо ситуація не зміниться, рівень безробіття у США може зрости до 5,5% до кінця 2025 року і перевищити 7% до 2027 року.

Аналітики також відзначають унікальність можливої рецесії: вона буде першою, спричиненою виключно рішеннями адміністрації Білого дому.

Економістка Кетрін Едвардс у своєму аналізі наголошує, що раніше економічні спади виникали через складний комплекс причин, що розтягувалися в часі, а цього разу наслідки тарифної політики можуть проявитися майже миттєво.

Наслідки введення мит вже проявляються на фінансових ринках. Фондові ф’ючерси в США різко впали, а світові біржі негативно відреагували на торговельні заходи адміністрації Трампа. Однак Білий дім наполягає, що тарифи є лише частиною ширшої економічної стратегії, яка також включає скорочення регулювання та зменшення державних витрат.

Зазначається, що поки що залишається відкритим питання, чи готова адміністрація США до компромісів та перегляду тарифної політики. В іншому випадку світова економіка ризикує зіткнутися з новою хвилею фінансових потрясінь.