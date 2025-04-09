Трамп вводить проти Китаю мита в 104%: як реагують ринки та Пекін

США запроваджують додаткові 50% мит на імпорт із Китаю. Тепер повний розмір тарифів становитиме 104%. Вони запрацюють з 9 квітня.

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Про це повідомила речниця Білого Дому Керолайн Левітт.

За її словами, оскільки Китай відмовився скасовувати свої мита, тарифна ставка для Пекіна зросла на 50% — з 54% до 104%. Тарифи за цією ставкою будуть стягуватися з 9 квітня.

Левітт підкреслила, що Китай "робить помилку", відмовляючися вести переговори з президентом США Дональдом Трампом щодо мит.

Речниця Білого Дому зауважила, що на думку Трампа, Китай насправді "прагне вести переговори" з США щодо мит, але "не знає як".

Що кажуть в Пекіні

Натомість речник МЗС КНР Лінь Цзянь у відповідь на застосування Трампом мит на імпорт у розмірі 104% заявив, що Китай не шукає конфліктів.

"Але не варто мати ілюзій: коли нас провокують — ми ніколи не відступаємо. Залякування й погрози — це не те, що працює з Китаєм", - підкреслив він.

Як відреагували ринки

Як пише CNN, різке збільшення мит має серйозні наслідки для економіки США, оскільки Китай є другим за величиною постачальником товарів у країну. Якщо раніше товар з Китаю коштував 100 доларів, то тепер за його ввезення до США доведеться заплатити вже 204 долари. Тому американські імпортери зіткнуться зі зростанням витрат на продукцію з Китаю, що може призвести до підвищення цін на електроніку, інструменти та побутові товари.

Фондові ринки США відреагували на новину негативно, різко знизившись після ранкового зростання. Індекс Dow Jones впав на 0,84%, S&P 500 – на 1,57%, Nasdaq – на 2,15%.

Капіталізація крипторинку впала на 2,77% (до $2,44 трлн), а вартість біткоїну – на 2,44% (до $77 тис.).

Нафта марки WTI впала на 4,12% до $58,2 за барель, марки Brent – на 4,16%, до $61,54. Це мінімум за останні чотири роки.

Торгова війна Трампа

Це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім — додали ще 34% мита.

Китай відповів на нові мита США рядом заходів, включаючи мита у розмірі 34% на весь американський імпорт.

Раніше Трамп заявив, що підніме мита для Китаю, якщо ця країна до полудня вівторка, 8 квітня, не скасує мита на ввезення американських товарів у розмірі 34%. Китай про відміну мит до встановленого США терміну не оголосив, і Трамп дотримав обіцянки.