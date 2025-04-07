Світові ціни обвалили російську нафту Urals до 50 доларів, вдаривши по бюджету РФ

Зниження світових цін на нафту обвалило вартість російської нафти Urals до 50 доларів за барель. Це посилює тиск на державний бюджет РФ, який і так зростає через військові витрати на агресію проти України.

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Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними Argus Media, у п’ятницю ціна сорту Urals у балтійському порту Приморськ впала до 52,76 долара. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, понад три роки тому, російська нафта торгується зі значною знижкою відносно до світового стандарту Dated Brent.

"Минулого місяця Міністерство фінансів росії заявило, що очікує, що середня ціна на нафту в 2025 році буде ближче до 60 доларів за барель замість 70 доларів, запланованих у бюджеті країни на рік. Згідно з цим сценарієм, дефіцит бюджету зросте, але не більше ніж на 1% валового внутрішнього продукту", - зазначає видання.

Нагадаємо, ціни на нафту впали більш ніж на 3% в понеділок, 7 квітня, поглибивши їхнє зниження, яке розпочалося минулого тижня. Причиною цього стало загострення торговельних відносин між США та Китаєм. Крім того, група виробників ОПЕК+ обіцяє збільшити видобуток наступного місяця, тоді як Саудівська Аравія знизила ціни на нафту.