Мировые цены обрушили российскую нефть Urals до 50 долларов, ударив по бюджету РФ

Снижение мировых цен на нефть обрушило стоимость российской нефти Urals до 50 долларов за баррель. Это усиливает давление на государственный бюджет РФ, которое и так растет из-за военных расходов на агрессию против Украины.

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Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным Argus Media, в пятницу цена сорта Urals в балтийском порту Приморск упала до 52,76 доллара. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, более трех лет назад, российская нефть торгуется со значительной скидкой по отношению к мировому стандарту Dated Brent.

"В прошлом месяце Министерство финансов России заявило, что ожидает, что средняя цена на нефть в 2025 году будет ближе к 60 долларам за баррель вместо 70 долларов, запланированных в бюджете страны в год. Согласно этому сценарию, дефицит бюджета возрастет, но не более чем на 1% валового внутреннего продукта", -.

Напомним, цены на нефть упали более чем на 3% в понедельник, 7 апреля, углубив их начавшееся на прошлой неделе снижение. Причиной тому стало обострение торговых отношений между США и Китаем. Кроме того, группа производителей ОПЕК+ обещает увеличить добычу в следующем месяце, в то время как Саудовская Аравия снизила цены на нефть.