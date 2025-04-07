Цены на нефть упали до самых низких значений с апреля 2021 года

Цены на нефть упали более чем на 3% в понедельник, 7 апреля, углубив их начавшееся на прошлой неделе снижение. Причиной этого стало обострение торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем, которое вызвало тревогу по поводу экономического спада и, соответственно, сокращение потребности в нефти.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на Brent упали на 2,15%, или 1,41 доллара, до 64,17 доллара за баррель, а на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) - подешевели на 2,18% или 1,35 доллара, до 60,64. В течение сессии оба бенчмарка опускались более чем на 3%, достигнув самых низких значений с апреля 2021 года.

Отмечается, что цены на нефть снизились на 7% в пятницу, поскольку Китай повысил тарифы на американские товары, усилив торговую войну, побудившую инвесторов к цене с большей вероятностью рецессии. На прошлой неделе Brent потерял 10,9%, а WTI – 10,6%.

По словам основателя аналитической компании Vanda Insights, Ванданы Хари, трудно увидеть минимальную цену для сырой нефти, если паника на рынках не утихнет, и трудно увидеть, что это произойдет, если Трамп не скажет что-либо, чтобы остановить опасения глобальной торговой войны и рецессии.

Следует напомнить, что в ответ на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, Китай в пятницу объявил о введении дополнительных 34% сборов на американскую продукцию, что усилило беспокойство инвесторов по развертыванию полномасштабной мировой торговой войны.

Импорт нефти, газа и продуктов нефтепереработки был освобожден от масштабных новых тарифов Трампа, но такая политика может разжечь инфляцию, замедлить экономический рост и усилить торговые споры, что повлияет на цены на нефть, пишет агентство.

Снижение цен на нефть усилилось после того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+) решила ускорить наращивание добычи, планируя увеличить поставки на 411 тыс. рублей. баррелей в сутки в мае вместо предыдущих 135 тыс. баррелей в сутки. Параллельно с этим в течение выходных ведущие министры ОПЕК+ отметили необходимость строгого соблюдения квот добычи и обязали членов до 15 апреля предоставить планы по компенсации превышений.

Напомним, в пятницу, 4 апреля, цены на нефть приблизились к самому низкому уровню с момента разгара пандемии коронавируса в 2021 году из-за новых пошлин президента США Дональда Трампа и увеличения добычи, объявленной Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+).