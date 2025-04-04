Мировые цены на нефть упали до четырехлетнего минимума из-за пошлин Трампа и увеличения добычи ОПЕК+

В пятницу, 4 апреля, цены на нефть приблизились к самому низкому уровню с момента разгара пандемии коронавируса в 2021 году из-за новых пошлин президента США Дональда Трампа и увеличения добычи, объявленной Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+).

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Об этом сообщает агентство R euters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $2,29, или на 3,3%, до $67,85 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на $2,32 или на 3,5% до $64,63. Оба индекса оказались на пути к наибольшим недельным потерям в процентном отношении за полгода.

Объявление Трампа о новых тарифах ударило по ценам на сырую нефть. Инвесторы бросились в безопасные облигации, японскую иену и золото, поскольку эта новость повергла в шок на мировых финансовых рынках.

Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты по отношению к шести другим валютам, упал до 102,98 самого низкого значения с середины октября.

Джон Эванс из нефтяной брокерской компании PVM отметил, что, учитывая тарифы Трампа и увеличение добычи ОПЕК+, "нефтяной комплекс мало что мог сделать, кроме как согласиться на такой уровень продаж, какого не было со времен коллапса во время пандемии".

Распродаже нефти способствовало решение Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников о продвижении планов по увеличению добычи. Теперь группа намерена вернуть на рынок в мае 411 000 баррелей в сутки (б/д) по сравнению с ранее запланированными 135 000 б/д.

Импорт нефти, газа и нефтепродуктов был освобожден от новых масштабных пошлин Трампа, однако эта политика может спровоцировать инфляцию, замедлить экономический рост и обострить торговые споры, что будет оказывать давление на цены на нефть.

Аналитики Goldman Sachs отреагировали резким снижением своих целевых показателей на декабрь 2025 года по нефти марки Brent и WTI на 5 долларов за баррель до 66 и 62 долларов соответственно.

"Риски снижения нашего прогноза цен на нефть носят негативный характер, особенно на 2026 год, учитывая рост рисков рецессии и, по меньшей мере, увеличение поставок ОПЕК+", — заявил глава отдела нефтяных исследований банка Даан Стрейвен.

Однако аналитики Rystad Energy считают, что цены на нефть могут возобновиться в ближайшие месяцы.

"Учитывая возможные перебои с поставками, вызванные санкциями и пошлинами как для продавцов, так и для покупателей, цены на нефть вряд ли будут долго оставаться ниже 70 долларов", — сказал Мукеш Сахдев, глобальный руководитель отдела сырьевых рынков компании Rystad.

Напомним, в начале недели мировые цены на нефть снизились, приближаясь к первому квартальному падению за последние два квартала. Это произошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном введении дополнительных пошлин в размере 25-50% для покупателей российской нефти, если Москва будет мешать его усилиям по прекращению войны в Украине.