Нефть дешевеет после заявлений Трампа о возможных пошлинах на российское сырье

В начале недели мировые цены на нефть снизились, приближаясь к первому квартальному падению за последние два квартала. Это произошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном введении дополнительных пошлин в размере 25-50% для покупателей российской нефти, если Москва будет мешать его усилиям по прекращению войны в Украине.

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Об этом пишет Reuters.

По состоянию на 03:30 по Гринвичу более активные июньские фьючерсы на Brent подешевели на $0,30 (0,4%), достигнув $72,46 за баррель. Американская нефть WTI снизилась на $0,33 (0,5%) – до $69,03 за баррель.

Реакция рынка на заявления Трампа

По словам аналитика IG Тони Сикамора, рынок пока не воспринимает угрозу Трампа всерьез. В то же время он отмечает, что если эти угрозы будут реализованы, это может привести к торговой войне, которая окажет негативное влияние на мировую экономику и спрос на нефть.

Трамп также пригрозил Ирану бомбардировками и новыми санкциями, если Тегеран не договорится с Вашингтоном о своей ядерной программе.

В апреле группа ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК и их союзники во главе с Россией, должна приступить к программе ежемесячного увеличения добычи. Ожидается, что в мае этот процесс продолжится.

Между тем, Саудовская Аравия может снизить цены на нефть для азиатских покупателей в мае до трехмесячного минимума. Также Иран снизил цену на свою легкую нефть для азиатских рынков, установив ее на уровне $3,95 за баррель выше средней цены Омана/Дубая за апрель.

Переговоры по возобновлению экспорта курдской нефти через трубопровод Ирак-Турция заблокированы из-за неопределенности в вопросах платежей и контрактов.

Аналитики Nomura Securities ожидают, что цена WTI будет колебаться в диапазоне $65-$75 за баррель, поскольку рынок оценивает влияние возможных американских пошлин, баланс спроса и предложения, а также политику ОПЕК+.

Напомним, Трамп заявил, что был "очень злой", когда Владимир Путин подверг сомнению авторитет Владимира Зеленского, и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 25% на экспорт российской нефти, если соглашение о прекращении огня в Украине не будет заключено по вине России.