Нафта дешевшає після заяв Трампа про можливі мита на російську сировину

На початку тижня світові ціни на нафту знизилися, наближаючись до першого квартального падіння за останні два квартали. Це сталося на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливе запровадження додаткових мит у розмірі 25-50% для покупців російської нафти, якщо Москва заважатиме його зусиллям щодо припинення війни в Україні.

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Про це пише Reuters.

Станом на 03:30 за Гринвічем більш активні червневі ф’ючерси на Brent подешевшали на $0,30 (0,4%), досягнувши $72,46 за барель. Американська нафта WTI знизилася на $0,33 (0,5%) – до $69,03 за барель.

Реакція ринку на заяви Трампа

За словами аналітика IG Тоні Сикамора, ринок наразі не сприймає загрози Трампа всерйоз. Водночас він наголошує, що якщо ці погрози будуть реалізовані, це може призвести до торгової війни, яка негативно вплине на світову економіку та попит на нафту.

Трамп також пригрозив Ірану бомбардуваннями та новими санкціями, якщо Тегеран не домовиться з Вашингтоном щодо своєї ядерної програми.

У квітні група ОПЕК+, до якої входять країни ОПЕК та їхні союзники на чолі з Росією, має розпочати програму щомісячного збільшення видобутку. Очікується, що у травні цей процес продовжиться.

Тим часом Саудівська Аравія може знизити ціни на нафту для азіатських покупців у травні до тримісячного мінімуму. Також Іран зменшив ціну на свою легку нафту для азіатських ринків, встановивши її на рівні $3,95 за барель вище середньої ціни Оману/Дубаю за квітень.

Переговори щодо відновлення експорту курдської нафти через трубопровід Ірак-Туреччина наразі заблоковані через невизначеність у питаннях платежів і контрактів.

Аналітики Nomura Securities очікують, що ціна WTI коливатиметься в діапазоні $65-$75 за барель, оскільки ринок оцінює вплив можливих американських мит, баланс попиту та пропозиції, а також політику ОПЕК+.

Нагадаємо, Трамп заявив, що був "дуже злий", коли Володимир Путін поставив під сумнів авторитет Володимира Зеленського, і пригрозив запровадити вторинні мита у розмірі 25% на експорт російської нафти, якщо угода про припинення вогню в Україні не буде укладена з вини Росії.