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Трамп розлючений на Путіна і погрожує новими митами на російську нафту
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що був "дуже злий", коли Володимир Путін поставив під сумнів авторитет Володимира Зеленського, і пригрозив запровадити вторинні мита у розмірі 25% на експорт російської нафти, якщо угода про припинення вогню в Україні не буде укладена з вини Росії.
Про це Трамп сказав під час інтерв'ю NBC News.
"Якщо Росія і я не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні і якщо - я думаю, що це була вина Росії, хоча, можливо, і ні - але якщо я вирішу, що це була вина Росії, я введу вторинні мита на всю нафту, що надходить з Росії", - наголосив Трамп.
За його словами, мита у розмірі 25% можуть бути введені у будь-який момент і набудуть чинності протягом місяця, якщо угода не буде укладена.
"Це означатиме, що якщо ви купуєте нафту з Росії, ви не зможете вести бізнес у США", - пояснив Трамп.
Він додав, що "Путін знає, що він злий", але зазначив, що у нього "дуже добрі стосунки" з російським президентом і "гнів розсіюється швидко", якщо Путін "вчинить правильно".
"Деякі з речей, які він сказав за останні день чи два, мають відношення до Зеленського, тому що коли він вважає Зеленського таким, що не заслуговує на довіру — він повинен укласти з ним угоду, подобається він вам чи ні. Так що я не був цим задоволений", - сказав президент США.
Також Трамп повідомив, що планує знову поговорити з Путіним цього тижня.
Така реакція Трампа сталася після заклику Путіна запровадити в Україні тимчасове управління, яке фактично могло б усунути Зеленського.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що в Україні, мовляв, потрібно запровадити тимчасове управління під егідою ООН та США
Представник Ради національної безпеки Білого дому, відповідаючи на запитання щодо заяв Путіна про тимчасову адміністрацію, зазначив, що управління в Україні визначається її Конституцією та народом країни.