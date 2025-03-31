Трамп разозлился на Путина и угрожает новыми пошлинами на российскую нефть

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что был "очень злой", когда Владимир Путин подверг сомнению авторитет Владимира Зеленского, и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 25% на экспорт российской нефти, если соглашение о прекращении огня в Украине не будет заключено по вине России.

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Об этом Трамп сказал в интервью NBC News.

"Если Россия и я не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине и если – я думаю, что это была вина России, хотя, возможно, и нет – но если я решу, что это была вина России, я введу вторичные пошлины на всю нефть, поступающую из России", – подчеркнул Трамп.

По его словам, пошлины в размере 25% могут быть введены в любой момент и вступят в силу в течение месяца, если сделка не будет заключена.

"Это будет означать, что если вы покупаете нефть из России, вы не сможете вести бизнес в США", – пояснил Трамп.

Он добавил, что "Путин знает, что он злой", но отметил, что у него "очень хорошие отношения" с российским президентом и "гнев рассеивается быстро", если Путин "поступит правильно".

"Некоторые из вещей, которые он сказал за последние день или два, имеют отношение к Зеленскому, потому что когда он считает Зеленского не заслуживающим доверия — он должен заключить с ним сделку, нравится он вам или нет. Так что я не был этим доволен. Но я думаю, что он будет хорошим", - сказал президент США.

Также Трамп сообщил, что планирует снова поговорить с Путиным на этой неделе.

Такая реакция Трампа произошла после призыва Путина ввести в Украине временное управление, которое фактически могло бы устранить Зеленского.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в Украине, мол, нужно ввести временное управление под эгидой ООН и США

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на вопросы по заявлениям Путина о временной администрации, отметил, что управление в Украине определяется ее Конституцией и народом страны.