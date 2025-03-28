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Путин предлагает Украине временную администрацию как условие прекращения войны: реакция США
Президент России Владимир Путин предложил ввести в Украине временную администрацию для организации новых выборов и подписания важных соглашений, способствующих урегулированию войны.
Об этом сообщает Reuters.
О предложении Кремля
Это предложение Путин озвучил на фоне попыток США способствовать урегулированию конфликта из-за возобновления связей с Россией и ведения отдельных переговоров как с Москвой, так и с Киевом.
"В Украине может быть введена временная администрация под эгидой ООН, США, европейских стран и наших партнеров", – заявил Путин.
Предложение Путина относительно временной администрации, вероятно, является отражением его давней критики украинских властей как нелегитимного партнера для переговоров, поскольку президент Владимир Зеленский останется у власти после завершения своего мандата в мае 2024 года.
"Это было бы необходимо для проведения демократических выборов и формирования дееспособного правительства, которое будет доверять народу, а затем начать с ним переговоры о мирном договоре", — отметил Путин.
Он также добавил, что усилия Дональда Трампа продолжить прямые переговоры с Россией, в отличие от избежавшего контактов его предшественника Джо Байдена продемонстрировали, что новый президент стремится к миру.
Реакция США и Украины
Представитель Совета национальной безопасности отреагировал на замечания Путина, подчеркнув, что руководство в Украине должно определяться согласно его Конституции и воле украинского народа.
Пока комментариев со стороны Украины не было.
Шаги к миру
В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги к установлению продолжительного мира в Украине.
Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России. США подтвердили отмена паузы в обмене разведданными и восстановление безопасности помощи Украине.
Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины .
Добавим, Трамп провел телефонный разговор с Путиным 18 марта. Разговор был направлен на закрепление продолжающихся уже четвертый год соглашения о прекращении боевых действий в Украине. Была достигнута конкретная договоренность о прекращении ударов России по энергетической инфраструктуре.
25 марта в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялся новый раунд переговоров между украинской и американской делегациями. Киев, Вашингтон и Москва согласились обеспечить безопасное судоходство в Черном море.
Кремль, в свою очередь, требует снять санкции.
Добавим, что 27 марта во Франции состоялась встреча Коалиции желающих по поддержке Украины. В ходе саммита участники договорились продолжать оказывать помощь украинскому народу и Вооруженным силам Украины. Также было решено, что санкции будут оставаться в силе до достижения устойчивого мира.