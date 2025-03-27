Лидеры саммита поддержки Украины решили продлить помощь ВСУ и санкции против РФ

Во время саммита лидеров поддержки Украины участники договорились продолжать оказывать помощь украинскому народу и Вооруженным силам Украины. Также было решено, что санкции будут оставаться в силе до достижения устойчивого мира.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Интерфакс-Украина.

"Мы будем продолжать поддерживать украинский народ и украинскую армию. Это то, что необходимо для того, чтобы убедиться, что мы можем подготовиться к миру. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что мы можем противостоять плану России, который состоит в том, чтобы делать переговоры", — подчеркнул Макрон.

Макрон отметил, что Украина определила ключевые приоритеты в таких областях, как артиллерия, боеприпасы и наземная оборона. Кроме того, президент Франции объявил о решении ЕС ускорить предоставление кредитов, принятых G7, а также передать ряд артиллерийских систем.

Относительно дополнительной поддержки Украины, участники саммита согласились, что время для снятия санкций против России еще не наступило. Санкции не будут отменены, пока не будет достигнут устойчивый мир. Кроме того, продолжится экономическое давление на теневые флоты.

Снятие санкций с России сейчас стало бы крушением для дипломатии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Санкции – один из немногих реальных инструментов, которые есть у мира, чтобы склонить Россию к серьезным переговорам. Что еще есть, кроме санкций? Если санкции будет ослаблено и Россия нарушит соглашение, процесс возвращения санкций будет невероятно медленным и сложным. И к тому времени многие просто перестанут верить, что санкции".

Кремль требует снять санкции

25 марта в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялся новый раунд переговоров между украинской и американской делегациями. Киев, Вашингтон и Москва согласились обеспечить безопасное судоходство в Черном море.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве подтвердил, что Украина согласилась приостановить применение военной силы в Черном море.

В заявлении Кремля говорится об условиях выполнения соглашения, в частности:

Отмена санкций в отношении "Россельхозбанка" и других финансовых учреждений, подключение к SWIFT и открытие корреспондентских счетов. Отмена ограничений на торговое финансирование и сделки с компаниями, занимающимися продовольствием и удобрениями. Снятие санкций с компаний-производителей и экспортеров продовольствия, рыбопродукции и удобрений, а также ограничений на страхование грузов. Отмена ограничений на обслуживание судов под русским флагом в портах, занимающихся торговлей продовольствием и удобрениями. Снятие ограничений на поставку сельхозтехники и товаров для производства продовольствия и удобрений.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают план потенциального ослабления санкций против России, поскольку Трамп стремится возобновить связи с Москвой и остановить войну в Украине.

О саммите

В Париже прошел саммит Коалиции желающих, в котором приняли участие представители 31 страны, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как сообщает The Guardian, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский поделились своими комментариями по поводу встречи.

Стармер подчеркнул, что сейчас не время для отмены санкций из России, в то время как Зеленский подчеркнул важность единой позиции стран и дальнейшее давление на Россию. Он также отметил, что Россия на данный момент не стремится к миру, и подтвердил, что в ближайшие дни и недели продолжится работа над обеспечением гарантий безопасности для Украины.