Лідери саміту підтримки України вирішили продовжити допомогу ЗСУ та санкції проти РФ

Під час саміту лідерів щодо підтримки України учасники домовилися продовжувати надавати допомогу українському народу та Збройним силам України. Також було вирішено, що санкції залишатимуться в силі до досягнення сталого миру.

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Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми будемо продовжувати підтримувати український народ і українську армію. Це те, що необхідно для того, щоб переконатися, що ми можемо підготуватися до миру. Це необхідно для того, щоб переконатися, що ми можемо протистояти плану Росії, який полягає в тому, щоб вдавати переговори", - наголосив Макрон.

Макрон зазначив, що Україна визначила ключові пріоритети в таких сферах, як артилерія, боєприпаси та наземна оборона. Крім того, президент Франції оголосив про рішення ЄС прискорити надання кредитів, ухвалених G7, а також передати низку артилерійських систем.

Щодо додаткової підтримки України, учасники саміту одностайно погодилися, що час для зняття санкцій проти Росії ще не настав. Санкції не будуть скасовані, поки не буде досягнуто сталого миру. Крім того, продовжиться економічний тиск на тіньові флоти.

Зняття санкцій з Росії зараз стало б катастрофою для дипломатії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Санкції – один із небагатьох реальних інструментів, які є у світу, щоб схилити Росію до серйозних переговорів. Що ще є, окрім санкцій? Якщо санкції буде послаблено і Росія порушить угоду, процес повернення санкцій буде неймовірно повільним і складним. І до того часу багато хто просто перестане вірити, що санкції справді працюють", - наголосив президент.

Кремль вимагає зняти санкції

25 березня в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбувся новий раунд перемовин між українською та американською делегаціями. Київ, Вашингтон і Москва погодилися забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в Києві підтвердив, що Україна погодилася призупинити застосування військової сили в Чорному морі.

У заяві Кремля йдеться про умови виконання угоди, зокрема:

Скасування санкцій щодо "Россєльхозбанку" та інших фінансових установ, підключення до SWIFT і відкриття кореспондентських рахунків. Скасування обмежень на торгове фінансування та операції з компаніями, що займаються продовольством і добривами. Зняття санкцій з компаній-виробників та експортерів продовольства, рибопродукції та добрив, а також обмежень на страхування вантажів. Скасування обмежень на обслуговування суден під російським прапором у портах, що займаються торгівлею продовольством і добривами. Зняття обмежень на постачання сільгосптехніки та товарів для виробництва продовольства та добрив.

Раніше повідомлялося, що США розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії, оскільки Трамп прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні.

Про саміт

У Парижі пройшов саміт Коаліції охочих, у якому взяли участь представники 31 країни, а також президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Як повідомляє The Guardian, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський поділилися своїми коментарями щодо зустрічі.

Стармер наголосив, що зараз не час для скасування санкцій з Росії, в той час як Зеленський підкреслив важливість єдиної позиції країн і подальшого тиску на Росію. Він також зазначив, що Росія на даний момент не прагне миру, і підтвердив, що найближчими днями та тижнями продовжиться робота над забезпеченням гарантій безпеки для України.