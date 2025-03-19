Трамп провел телефонный разговор с Зеленским: обсудили переговоры с Путиным

19 марта около 17 часов вечера по киевскому времени президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который длился около часа.

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Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Тruth Social.

По его словам, значительная часть обсуждения была посвящена координации позиций Украины и России после предыдущего звонка с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Это длилось около часа. Значительная часть обсуждения базировалась на вчерашнем звонке с президентом Путиным, чтобы согласовать Россию и Украину с точки зрения их запросов и потребностей", — написал он.

Трамп отметил, что переговоры идут в положительном направлении и анонсировал официальное заявление по итогам разговора. Ее должны подготовить госсекретарь Марк Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Уолц.

Больше деталей разговора пока не разглашается, однако ранее Трамп неоднократно заявлял о желании достичь мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

Напомним, что Трамп разговаривал по телефону с Владимиром Путиным 18 марта. Разговор был направлен на закрепление продолжающихся уже четвертый год соглашения о прекращении боевых действий в Украине. Была достигнута конкретная договоренность о прекращении ударов России по энергетической инфраструктуре.

Однако после этого разговора котировки украинских акций на Варшавской и Лондонской фондовых биржах (WSE) начали падать.