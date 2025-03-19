Трамп провів телефонну розмову із Зеленським: обговорили переговори з Путіним

19 березня близько 17 години вечора за київським часом президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, яка тривала близько години.

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Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Тruth Social.

За його словами, значна частина обговорення була присвячена координації позицій України та Росії після його попереднього дзвінка з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Щойно завершив дуже гарну телефонну розмову з президентом України Зеленським. Це тривало близько години. Значна частина обговорення базувалася на вчорашньому дзвінку з президентом Путіним, щоб узгодити Росію та Україну з точки зору їхніх запитів і потреб", - написав він.

Трамп зазначив, що переговори йдуть у позитивному напрямку, і анонсував офіційну заяву за підсумками розмови. Її мають підготувати держсекретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майкл Уолц.

Більше деталей розмови поки що не розголошуються, однак раніше Трамп неодноразово заявляв про бажання досягти мирного врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

Нагадаємо, що Трамп розмовляв телефоном з Володимиром Путіним 18 березня. Розмова була спрямована на закріплення угоди про припинення бойових дій в Україні, що тривають вже четвертий рік. Було досягнута конкретна домовленість про припинення ударів Росії по енергетичній інфраструктурі.

Проте, після цієї розмови котирування українських акцій на Варшавській та Лондонській фондових біржах (WSE) почали падати.