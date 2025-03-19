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Після розмови Трампа з Путіним українські акції та євробонди впали
Після суттєвого зростання у понеділок та вівторок на Варшавській та Лондонській фондових біржах (WSE) 19 березня котирування українських акцій падають після
розмови президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним, у результаті якої не була досягнута домовленість про припинення вогню.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Акції найбільших українських компаній дешевшають
Згідно з даними WSE, станом на 12:10 за Києвом акції агрохолдингу "Агротон" подешевшали на 8,01%, Milkiland – на 7,33%, Coal Energy – на 7,30%, KSG-Agro - на 4,62%, найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" – на 2,29%, найбільшого у світі експортера олії "Кернел" – на 2,36%.
Лише акції агрохолдингу ІМК показали зростання на 4,17%.
Натомість на Лондонській біржі курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП знизився на 2,16%, тоді як акцій гірничо-рудної компанії Ferrexpo – на 12,01%.
Також котирування суверенних українських єврооблігацій, за даними Франкфуртської фондової біржи, впали у середу на 1,3-2,6%, а ВВП-варанти подешевшали на 0,25%.
Гірки з українськими паперами
Зауважимо, українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE) після зростання на 9,43% 17 березня, вчора додали ще 5,54% на тлі очікуваної розмови Трампа з Путіним щодо мирного врегулювання.
Після публічного конфлікту президента Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом, міжнародні облігації України в понеділок, 3 березня, впали на 15,3% .
Нагадаємо, індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) 19 лютого обвалився на 8,07% на тлі критики Трампа президента України Володимира Зеленського, хоча 18 лютого 2025 року індекс WIG-Ukraine становив 592,69 пунктів, перевищивши довоєнний рівень, а індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 11,6%.
Зауважимо, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2022 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.