Індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 11,6%

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) у четвер, 13 лютого, відреагував на розпочаті президентом США Дональдом Трампом напередодні переговори про завершення українсько-російській війні зростанням на 11,64%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як змінилися показники?

Згідно з даними WSE, курс акцій збільшився:

Coal Energy на 21,21%;

Milkiland на 18,42%;

KSG-Agro на 14,56%;

агрохолдинг "ІМК" на 13,49%;

агрохолдинг "Астарта"на 7,28%;

"Агротон" на 7,17%.

Наразі значення WIG-Ukraine досягло 509,54 пунктів – це найвище значення з початку війни, коли за один день він провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів.

На 26,10% зросли в ціні й акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять у склад індексу через малий free-float. Курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі у четвер підвищився на 8,39%. Ще швидше зростали на початку дня акції гірничо-рудної компанії Ferrexpo – на 18,06% за перші дві години торів. Але публікація указу про введення санкцій на найбільшого їх власника Костянтина Жеваго призвела потім до їх падіння — результатами дня вони додали в ціні лише 2,53%.

Довідка

Варшавська фондова біржа — фондова біржа у Варшаві, яка була заснована в 1817 році. Станом на вересень 2024 року на біржі котировались 410 компаній, у тому числі 42 іноземні, ринкова капіталізація яких становила 349,31 мільярда євро, що робить її найбільшою фондовою біржею в Центральній та Східній Європі

Нагадаємо, у 2023 році Варшавська біржа слідом за "Кернел" виключила з індексів "Овостар Юніон". Причиною цього вказано те, що компанія "Овостар" більше не відповідає критеріям перерахованих вище індексів, оскільки частка її акцій у вільному обігу (free-float) становить менше 10%.