Акції "Київстару" з'являться на фондовій біржі США

13 січня VEON, материнська компанія мобільного оператора "Київстар", оголосила про підписання документа з американською інвестиційною компанією Cohen Circle, який наближає розміщення української компанії на фондовій біржі Nasdaq у США.

Про це повідомила пресслужба компанії "Київстар".

"Київстар" на крок наблизився до виходу на фондову біржу США

Зазначається, що завершення цієї транзакції зробить "Київстар" однією з перших українських компаній, які представлені на американській фондовій біржі, що дозволить американським та іншим міжнародним інвесторам безпосередньо брати участь у розвитку та у ширшому відновленні економіки України.

Підписання протоколу про наміри дозволить VEON та Cohen Circle опрацювати можливість об'єднання бізнесу між VEON Holdings B.V. ("VEON Holdings") та Cohen Circle з метою непрямого лістингу "Київстар", дочірньої компанії VEON Holdings, на фондовій біржі Nasdaq.

VEON продовжить володіти мажоритарним пакетом акцій цієї компанії, що котуватиметься на фондовій біржі. Сторони планують оголосити про додаткові деталі щодо об'єднання бізнесу після підписання остаточної угоди, що, як очікується, відбудеться до початку другого кварталу 2025 року.

Повідомляється, що в рамках підготовки до об'єднання бізнесу VEON проведе реорганізацію VEON Holdings, що відбудеться до завершення транзакції. Ця реорганізація буде завершена шляхом поділу, передбаченого законодавством Нідерландів, в результаті якого VEON Holdings, яка залишиться зареєстрованою в Нідерландах, буде володіти лише компанією "Київстар" та її дочірніми компаніями, а також деякими іншими окремими активами та зобов'язаннями. У свою чергу, новостворена компанія буде володіти іншими основними операційними дочірніми компаніями та активами VEON.

"В історії "Київстар" і України сьогодні починається нова глава. Це не просто про бізнес – це про віру в Україну та її майбутнє. Ми разом з VEON взяли на себе зобов'язання інвестувати один мільярд доларів у розвиток країни, і тепер відкриваємо шлях для глобальних інвесторів. Переконаний, що цей крок надихне й інших великих інвесторів повірити в потенціал України та інвестувати в її майбутнє вже сьогодні, не чекаючи завершення війни",-коментує Олександр Комаров, СЕО "Київстар".

Про "Київстар"

"Київстар" - провідний цифровий оператор України, що має найбільшу в країні мережу мобільного та фіксованого зв'язку та обслуговує близько 24 мільйонів абонентів.

Акціонер "Київстар" – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Портфель цифрових послуг "Київстар" включає цифрову медичну платформу Helsi із зареєстрованою базою користувачів у 28 мільйонів та платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ". "Київстар" також є провідним постачальником корпоративних послуг в Україні, що надає підтримку українському бізнесу за допомогою хмарних рішень, рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, а також є зростаючим гравцем на ринку розробки програмного забезпечення в Україні через підрозділ Kyivstar Tech.

Окрім цього, "Київстар" нещодавно підписав знакову угоду зі Starlink про запровадження в Україні супутникового зв'язку Direct to Cell, що допоможе посилити стійкість комунікаційної інфраструктури в країні.