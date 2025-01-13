Акции "Киевстара" появятся на фондовой бирже США

13 января VEON, материнская компания мобильного оператора " Киевстар ", объявила о подписании документа с американской инвестиционной компанией Cohen Circle, приближающей размещение украинской компании на фондовой бирже Nasdaq в США.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Киевстар".

"Киевстар" на шаг приблизился к выходу на фондовую биржу США

Отмечается, что завершение этой транзакции сделает "Киевстар" одной из первых украинских компаний, представленных на американской фондовой бирже, что позволит американским и другим международным инвесторам непосредственно участвовать в развитии и более широком восстановлении экономики Украины.

Подписание протокола о намерениях позволит VEON и Cohen Circle разработать возможность объединения бизнеса между VEON Holdings BV ("VEON Holdings") и Cohen Circle с целью косвенного листинга "Киевстар", дочерней компании VEON Holdings, на фондовой бирже Nasdaq.

VEON продолжит владеть мажоритарным пакетом акций этой компании, которая будет котироваться на фондовой бирже. Стороны планируют объявить о дополнительных деталях по объединению бизнеса после подписания окончательного соглашения, которое, как ожидается, состоится к началу второго квартала 2025 года.

Сообщается, что в рамках подготовки к объединению бизнеса VEON проведет реорганизацию VEON Holdings, которая состоится до завершения транзакции. Эта реорганизация будет завершена путем разделения, предусмотренного законодательством Нидерландов, в результате которого VEON Holdings, которая останется зарегистрированной в Нидерландах, будет владеть только компанией Киевстар и ее дочерними компаниями, а также некоторыми другими отдельными активами и обязательствами. В свою очередь, вновь созданная компания будет владеть другими основными операционными дочерними компаниями и активами VEON.

"В истории "Киевстар" и Украины сегодня начинается новая глава. Это не просто о бизнесе – это о вере в Украину и ее будущее. Мы вместе с VEON обязались инвестировать один миллиард долларов в развитие страны, и теперь открываем путь для глобальных инвесторов. Убежден, что этот шаг вдохновит и других крупных инвесторов поверить в потенциал Украины и инвестировать в ее будущее уже сегодня, не дожидаясь завершения войны",- комментирует Александр Комаров, СЕО "Киевстар".

О "Киевстаре"

"Киевстар" — ведущий цифровой оператор Украины, имеющий крупнейшую в стране сеть мобильной и фиксированной связи и обслуживает около 24 миллионов абонентов.

Акционер "Киевстар" – международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Портфель цифровых услуг "Киевстар" включает в себя цифровую медицинскую платформу Helsi с зарегистрированной базой пользователей в 28 миллионов и платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ". "Киевстар" также является ведущим поставщиком корпоративных услуг в Украине, оказывающим поддержку украинскому бизнесу с помощью облачных решений, решений в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта, а также является растущим игроком на рынке разработки программного обеспечения в Украине через подразделение Kyivstar Tech.

Кроме того, "Киевстар" недавно подписал знаковое соглашение со Starlink о введении в Украине спутниковой связи Direct to Cell, что поможет усилить устойчивость коммуникационной инфраструктуры в стране.