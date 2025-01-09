Более полумиллиона украинцев перенесли мобильные номера в lifecell

В течение декабря 2024 года мобильный оператор lifecell зафиксировал существенный рост количества заявок на услугу MNP (перенос с сохранением номера). Более 70 тысяч абонентов перешли в lifecell в этот период, а всего от запуска услуги в 2019 году на конец 2024 года уже 517 тысяч украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба lifecell.

Согласно данным, опубликованным Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЕК) в течение 2024 года почти 270 тысяч абонентов перешли в lifecell со своими номерами. 26% из них осуществили портацию к lifecell в декабре.

Как отмечают в компании, в конце декабря и начале января 2025 года ощутимо возросло количество перенесенных в lifecell номеров. К примеру, в январе оператор фиксирует в среднем 5,4 тыс. проведенных портаций в день, а количество поданных заявок от абонентов иногда достигает 10 тысяч в день.

Одной из причин повышенного спроса стало то, что lifecell зафиксировал стоимость 4-недельных пакетов услуг до конца 2025 года.

Мобильные операторы повышают тарифы

Лидеры рынка сотовой связи меняют тарифы, однако к повышению прибегают не все.

Перед Новым годом мобильные операторы анонсировали удорожание цен на услуги. Так, стоимость мобильной связи растет в "Киевстаре". А абонентам обещают увеличить наполнение популярных услуг. Также выросли тарифы на сотовую связь Vodafone Украина. В свою очередь оператор lifecell уже год не повышает тарифы и не анонсирует рост цен на связь.

Подробнее о новых тарифах на мобильную связь в материале Delo.ua.

Создание нового телекомгиганта

Напомним, что 9 сентября было закрыто соглашение по продаже ООО "Лайфселл" компании DVL Telecom, принадлежащей группе NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля. За украинского мобильного оператора, которым раньше владела Turkcell, NJJ заплатила 524,3 миллиона долларов.

Кроме lifecell, DVL приобрела другого крупного телекомоператора – "Датагруп-Воля". Новый владелец еще весной заявлял, что после покупки lifecell планирует объединить эти активы. Процесс был начат 10 сентября. Генеральным директором объединенной платформы стал Михаил Шелемба, возглавлявший компанию "Датагруп-Воля".

Ее, в свою очередь, было создано в результате объединение в июне 2021 года провайдера волоконно-оптической инфраструктуры и цифровых услуг "Датагруп" и интернет-провайдера "Воля".