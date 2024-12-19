После повышения тарифов, украинцы массово переносят мобильные номера. Услугу приостановили: что происходит

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК) 19 декабря на шесть часов приостановит работу системы, отвечающей за услугу переноса номеров между мобильными операторами ( услуга MNP — перенос с сохранением номера ).

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Услугу смены мобильного оператора с сохранением номера приостановили

Отмечается, что НКЭК приняла решение о временной остановке процессов переноса номеров в связи с резким ростом количества заявок на услугу и необходимостью увеличить пропускную способность. Если раньше в систему в среднем поступало 4,5 тыс. запросов, то 16 декабря 2024 было зафиксировано увеличение их количества до 17,012 тыс.

Как сообщается, среднесуточная нагрузка на ЦБД впервые за время существования системы выросла в четыре раза, что привело к замедлению ее работы, увеличению времени на обработку сообщений и накоплению очередей отправки сообщений, что повлекло замедление в проработке процессов переноса номеров.

В НКЭК подчеркнули, что поставщики электронных коммуникационных услуг обязаны проинформировать абонентов о временной остановке процессов переноса номеров и возобновить услугу с 8:30 23 декабря 2024 года.

В будущем подобные ситуации могут повторяться, в частности, в связи с тарифными акциями, поэтому систему готовят к всплескам активности и планируют увеличить ее пропускную способность в три раза.

Что говорят в lifecell?

Как сообщает мобильный оператор lifecell, в декабре произошел резкий рост спроса на услугу переноса номеров.

"В течение этой недели на стороне lifecell зафиксирован существенный рост количества заявок на перенос номеров к оператору, чем обычно, а количество посетителей в магазинах компании, которые в частности намеревались перенести номер в lifecell выросло в разы", — рассказали в пресс-службе компании.

Там добавили, что повышенный спрос на портацию в lifecell увеличил объемы заявок, обрабатываемых на стороне Центральной базы данных, администрируемой Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР), и это превысило плановые пропускные способности систем.

"Со стороны lifecell технических проблем, связанных с процессом переноса номеров (MNP), нет. Компания продолжает принимать заявки со стороны абонентов, планирующих перенос номера к оператору. Они будут обработаны ЦБД после возобновления работы. На своей стороне lifecell всегда готов как можно быстрее. обработать все заявки на портацию, чтобы принять в сеть новых абонентов", — убеждают в пресс-службе мобильного оператора

Мобильные операторы повышают тарифы

Лидеры рынка сотовой связи меняют тарифы в последнюю декаду декабря, однако к повышению прибегают не все.

Перед Новым годом мобильные операторы анонсируют удорожание цен на услуги. В пятницу, 20 декабря, стоимость мобильной связи растет в "Киевстаре". А абонентам обещают увеличить наполнение популярных услуг. На следующей неделе, с 24 декабря, также возрастут тарифы на сотовую связь Vodafone Украина. В свою очередь оператор lifecell уже год не повышает тарифы и не анонсирует рост цен на связь в декабре 2024-го.

Детальнее о новых тарифах на мобильную связь читайте в материале Delo.ua.