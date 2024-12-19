Після підвищення тарифів українці масово переносять мобільні номери. Послугу призупинили: що відбувається

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) 19 грудня на шість годин призупинить роботу системи, що відповідає за послугу перенесення номерів між мобільними операторами (послуга MNP - перенесення зі збереженням номера).

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Послугу зміни мобільного оператора зі збереженням номера призупинили

Зазначається, що НКЕК ухвалила рішення про тимчасове зупинення процесів перенесення номерів у зв'язку з різким зростанням кількості заявок на послугу та та необхідністю збільшити пропускну спроможність. Якщо раніше в систему в середньому надходило 4,5 тис. запитів, то 16 грудня 2024 року було зафіксовано збільшення їхньої кількості до 17,012 тис.

Як повідомляється, середньодобове навантаження на ЦБД уперше за час існування системи зросло вчетверо, що призвело до сповільнення її роботи, збільшення часу на опрацювання повідомлень і накопичення черг відправлення повідомлень, що спричинило сповільнення в опрацюванні процесів перенесення номерів.

В НКЕК наголосили, що постачальники електронних комунікаційних послуг зобов'язані проінформувати абонентів про тимчасове зупинення процесів перенесення номерів і відновити послугу з 8:30 23 грудня 2024 року.

У майбутньому подібні ситуації можуть повторюватися, зокрема у зв'язку з тарифними акціями, тому систему готують до сплесків активності та планують збільшити її пропускну спроможність утричі.

Що кажуть у lifecell?

Як повідомляє мобільний оператор lifecell, у грудні відбулося різке зростання попиту на послугу перенесення номерів.

"Впродовж цього тижня на боці lifecell зафіксовано суттєве зростання кількості заявок на перенесення номерів до оператора, ніж зазвичай, а кількість відвідувачів в магазинах компанії, які зокрема мали намір перенести номер до lifecell зросла в рази", - розповіли у пресслужбі компанії.

Там додали, що підвищений попит на портацію до lifecell збільшив обсяги заявок, які обробляються на боці Центральної бази даних, що адмініструється Українським державним центром радіочастот (УДЦР), і це перевищило планові пропускні спроможності систем.

"З боку lifecell технічних проблем, пов’язаних із процесом перенесення номерів (MNP), немає. Компанія продовжує приймати заявки з боку абонентів, які планують перенесення номера до оператора. Вони будуть оброблені ЦБД після відновлення роботи. На своєму боці lifecell завжди готовий якнайшвидше опрацювати всі заявки на портацію, аби прийняти до мережі нових абонентів", - переконують у пресслужбі мобільного оператора

Мобільні оператори підвищують тарифи

Лідери ринку стільникового зв'язку змінюють тарифи в останню декаду грудня, проте до підвищення вдаються не всі.

Перед Новим роком мобільні оператори анонсують здорожчання цін на послуги. У п'ятницю, 20 грудня, вартість мобільного зв'язку зростає у "Київстару". Натомість абонентам обіцяють збільшити наповнення популярних послуг. Наступного тижня, з 24 грудня, також зростуть тарифи на стільниковий зв'язок Vodafone Україна. Своєю чергою оператор lifecell вже рік не підвищує тарифи і не анонсує наразі зростання цін на зв'язок у грудні 2024-го.

Детальніше про нові тарифи на мобільний зв'язок читайте в матеріалі Delo.ua.