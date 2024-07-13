Кількість абонентів, які скористались послугою зміни мобільного оператора зі збереженням номера, збільшилась на 9,6%

Кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні, які за п'ять років скористалися послугою зміни оператора зі збереженням номера MNP, на середину 2024 року сягнула 530 тис., що на 45,1 тис. (9,6%) більше за показники травня.

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Про це із посиланням на дані НКЕК повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як свідчать дані Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, загалом за перше півріччя 2024 року було перенесено 117 тис. номерів, тоді як за весь 2023 рік цей показник склав 143,9 тис., що вдвічі перевищило показник 2022 року.

Зазначається, що за шість місяців цього року до "Лайфселл" було перенесено 79,8% (93,4 тис.) номерів, до "ВФ Україна" - 16,1% (18,8 тис.), до "Київстар" - 4% (4,63 тис.).

Ілюстрація: НКЕК

Основним донором став "Київстар" - з його мережі було перенесено 54,9% (64,3 тис.) номерів, із мережі "ВФ Україна" - 36,6% (42,9 тис.), "Лайфселл" - 8% (9,4 тис.).

Ілюстрація: НКЕК

За даними Нацкомісії, за п'ять років дії послуги MNP 66,4% номерів було перенесено до "Лайфселл" (340,86 тис. номерів), 18,5% (95,27 тис.) - до "ВФ Україна" і 14,4% (74 тис.) - до "Київстар".

Ілюстрація: НКЕК

Водночас 45,6% (234,2 тис.) абонентів перейшли до іншого оператора зі збереженням номера від "Київстару", 40,9% (209,8 тис.) - від "ВФ Україна" і 12,2% (62,8 тис.) - від "Лайфселл".

Ілюстрація: НКЕК

Загалом за п'ять років дії послуги MNP, що дає змогу абонентам мобільного зв'язку реалізувати свої права щодо вільного вибору постачальника послуг, виходячи з критеріїв ціна/якість/територія покриття, було подано 836,21 тис. заявок про перехід до іншого оператора зі збереженням номера.

Ілюстрація: НКЕК

Додамо, що НКЕК спільно з операторами постійно працює над вдосконаленням послуги MNP, щоб кожен абонент міг з легкістю скористатися нею в максимально стислі терміни. Нещодавно прийнято рішення замінити голосове попередження на перенесених номерах на звукове, оскільки це рішення більш комфортне для контактів перенесених номерів.

Фото: ua.depositphotos.com