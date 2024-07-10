Єврокомісія продовжила дію безкоштовного роумінгу для українців на рік

Європейська комісія погодила продовження на 12 місяців угоди з мобільними операторами, що дозволяє українцям за кордоном залишатися на зв'язку.

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Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

"Комісія вітає п’яте продовження ще на дванадцять місяців добровільної угоди між 22 європейськими та сімома українськими телекомунікаційними операторами, щоб гарантувати, що біженці з України можуть залишатися на зв’язку через кордон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стало можливим завдяки підписантам, які зобов’язалися взаємно знизити свої тарифи для з’єднання дзвінків через кордон.

Як наголошують в Єврокомісії, відповідна угода дозволить біженцям зв’язатися з родиною та друзями в Україні, і навпаки.

Зауважимо, у квітні 2022 року телекомунікаційні оператори ЄС та України вперше підписали спільну заяву про скоординовані зусилля щодо забезпечення та стабілізації доступного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною.

А у квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС ухвалив пропозицію Єврокомісії щодо приєднання України до правил ЄС про роумінг.

Звʼязок без кордонів

Президент України Володимир Зеленський 17 червня підписав закон про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом.

Дати вступу закону в дію немає. Це буде лише після прийняття підзаконних актів та ухвалення рішення між Україною та ЄС. Українським операторам потрібен час на адаптацію та доопрацювання внутрішніх систем і налагодження бізнес-процесів.

Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС. Так само європейські мандрівники користуватимуться домашніми тарифами в Україні.

Послугами українських операторів в країнах ЄС користуються мільйони українців. Українські оператори уже надають цю послугу за додаткову плату або в окремих тарифних планах.