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Єврокомісія продовжила дію безкоштовного роумінгу для українців на рік
Європейська комісія погодила продовження на 12 місяців угоди з мобільними операторами, що дозволяє українцям за кордоном залишатися на зв'язку.
Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.
"Комісія вітає п’яте продовження ще на дванадцять місяців добровільної угоди між 22 європейськими та сімома українськими телекомунікаційними операторами, щоб гарантувати, що біженці з України можуть залишатися на зв’язку через кордон", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це стало можливим завдяки підписантам, які зобов’язалися взаємно знизити свої тарифи для з’єднання дзвінків через кордон.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як наголошують в Єврокомісії, відповідна угода дозволить біженцям зв’язатися з родиною та друзями в Україні, і навпаки.
Зауважимо, у квітні 2022 року телекомунікаційні оператори ЄС та України вперше підписали спільну заяву про скоординовані зусилля щодо забезпечення та стабілізації доступного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною.
А у квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС ухвалив пропозицію Єврокомісії щодо приєднання України до правил ЄС про роумінг.
Звʼязок без кордонів
Президент України Володимир Зеленський 17 червня підписав закон про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом.
Дати вступу закону в дію немає. Це буде лише після прийняття підзаконних актів та ухвалення рішення між Україною та ЄС. Українським операторам потрібен час на адаптацію та доопрацювання внутрішніх систем і налагодження бізнес-процесів.
Українці зможуть не сплачувати додаткові збори за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС. Так само європейські мандрівники користуватимуться домашніми тарифами в Україні.
Послугами українських операторів в країнах ЄС користуються мільйони українців. Українські оператори уже надають цю послугу за додаткову плату або в окремих тарифних планах.