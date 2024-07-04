"Київстар" оголосив про збільшення парку генераторів для посилення мережі зв`язку під час блекаутів

Національний оператор електронних комунікацій "Київстар" збільшить парк генераторів і літієвих акумуляторів для посилення стійкості мережі зв`язку під час блекаутів.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

За словами начальника департаменту операційної підтримки "Київстару" Віталія Губенко, компанія вклала в цей проєкт вже більше 1 млрд грн.

"Ми продовжуємо зміцнювати енергонезалежність мережі, здійснюємо заміну елементів живлення, закуповуємо додаткові генератори", – додав він.

"Київстар" планує закупити понад 60 тисяч літієвих акумуляторів

У "Київстарі" зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення компанія замінила на базових станціях мобільного зв`язку 115 000 літієвих акумуляторів, які використовуються у якості резервного джерела живлення під час відключень електроенергії.

"Нові акумулятори мають кращі характеристики, що дозволить збільшити автономність роботи телеком-обладнання без електроенергії до 4 годин і більше. Найближчим часом буде закуплено ще 61 766 літієвих акумуляторів", - йдеться в повідомленні мобільного оператора.

Також повідомляється, що "Київстар" під час відключень електроенергії використовує генератори та співпрацює із бізнесом, який готовий надавати на комерційних засадах свої генеруючі потужності. Усі охочі можуть приєднатись до проєкту "Єднаймося заради перемоги" через аплікаційну форму на сайті оператора.

У планах – закупівля майже 900 більш потужних генераторів

Згідно з повідомленням пресслужби мобільного оператора, наразі 2322 генераторів підтримують роботу ключових об’єктів телеком-мережі Київстар у випадках знеструмлення. Зокрема, всі визначені в рамках відповідного Рішення РНБО критично важливі об`єкти забезпечені генеруючими потужностями для утримання зв`язку протягом як мінімум трьох діб у разі повномасштабного блекауту.

Найближчим часом компанія закупить ще 848 стаціонарних генераторів, які мають більші потужності у порівнянні з переносними генераторами. Від початку 2022 року для забезпечення роботи генераторів було використано 1,3 млн літрів дизпалива і понад 0,5 млн літрів бензину.

Також Київстар обладнав джерелами безперебійного живлення 23 тисячі багатоквартирних будинків для забезпечення роботи послуги "Домашнього Інтернету" при відключенні електроенергії.

Підключення всіх об`єктів телеком-мережі до автономної генерації є неможливим

У "Київстарі" зауважують, що навіть попри всі зусилля співробітників, підключити до автономної генерації усі без винятку об`єкти телеком-мережі технічно неможливо.

Крім того, після чотирьох годин роботи акумулятори повністю виснажуються і потребують щонайменше 8 годин стабільного електроживлення для повної перезарядки. Тому у випадках, коли відключення електроенергії є масштабними і довготривалими, компанія змушена встановлювати пріоритети у забезпеченні базових станцій генеруючими потужностями.

"Компанія сподівається на розуміння абонентів та їх зважене ставлення до користування послугами зв`язку у випадках тривалих блекаутів", - відзначили в "Київстарі".

Там попередили, що важливо, щоб користувачі утримувалися від використання важкого контенту (перегляд відео, здійснення відео-дзвінків) через мобільний інтернет, що дозволить зменшити навантаження на базові станції і продовжити їх роботу. Якщо у населеному пункті відсутня електроенергія, краще спілкуватись за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах.

Також у компанії нагадали про послугу "Національний роумінг": у разі зникнення сигналу мобільної мережі свого оператора, абонент може спробувати скористатись мережею іншого оператора без додаткової плати і зміни номеру. Для цього в налаштуваннях мобільного телефону необхідно обрати автоматичний вибір мережі, а якщо смартфон не реєструється в мережах інших операторів, то обрати вручну іншу доступну мобільну мережу.

Нагадаємо, мешканці Київської області скаржаться, що під час відключень світла масово зникає і мобільний зв'язок. Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко закликав мобільних операторів вжити всіх заходів і забезпечити безперебійний звʼязок навіть за відсутності світла. Мобільні оператори запевнили, що проблему вже вирішують.

Чому під час відключень світла зникає зв'язок

Нагадаємо, мобільні оператори України Київстар, Vodafone та Lifecell запевняють, що підготували свої мережі до потенційних відключень електроенергії. Для цього оператори обладнали свої базові станції автономним резервним живленням.

Українці часто стикаються з тим, що під час вимкнення електроенергії зникає мобільний зв’язок. Причиною цього є те, що щоразу під час вимкнення світла люди вмикають на мобільних телефонах стільникові дані, чим збільшують навантаження на вежі мобільних операторів.

Останні ж будували мережі з розрахунком на те, що в конкретній місцевості мешканці переважно користуються домашнім інтернетом. Відповідно, через різкий наплив абонентів ресурс мобільної мережі не здатний задовольнити потребу.

Детальніше про те, чому мобільні оператори не витримують у блекаут, читайте у статті Delo.ua.