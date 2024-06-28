В Україні встановили рекордну кількість базових станцій зв’язку за останні пів року

Через постійні ворожі обстріли телеком-інфраструктура України зазнає значних руйнувань. Мобільні оператори постійно збільшують покриття населення мобільним зв'язком та інтернетом. У середньому на місяць запускають 240 базових станцій.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

За останні пів року встановили рекорд: понад 2 295 веж у більш ніж 300 населених пунктах.

"Одне з головних завдань — забезпечити населення стабільним зв'язком навіть під час війни. Тож разом із ключовими стейкхолдерами сфери працюємо над покращенням та відновленням зв'язку по всій Україні, особливо на територіях, які потерпають від обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Наприклад, одна з нещодавно встановлених базових станцій у Київській області забезпечить якіснішим зв'язком та інтернетом 2 400 людей у радіусі понад 10 кілометрів.

Повідомляється, що в травні разом з партнерами було презентовано стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року. Одна з ключових цілей — забезпечити мобільним зв'язком та широкосмуговим доступом до інтернету 98% населення України до 2030 року. Зараз цей показник становить 91%.

В Україні пошкоджено чверть мереж фіксованого зв’язку

Внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4,3 тис. базових станцій мобільного зв’язку.

"На сьогодні 25% фіксованих мереж пошкоджено - це факт. Знищено або пошкоджено понад 4 тис. станцій мобільного зв'язку", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, також негативно впливають на телекомунікаційну галузь в Україні кібератаки і навантаження на операторів через необхідність обслуговувати великий трафік роумінгу для майже 4 млн українських біженців.

Як розвивається телеком-галузь України

Як зазначає Михайло Федоров, у 2019 році тільки 76% населення України мали доступ до 4G. На той час тільки 10 тис. з 28 тис. населених пунктів були підключені до фіксованого інтернету

"Тоді ми поставили собі ціль: до 2024-2025 років 95% населення повинні мати доступ до якісного інтернету", - сказав він.

В рамках цієї роботи приватний сектор отримав від влади свого роду гранти, що дозволили компаніям провести інтернет в маленькі населені пункти та підключити, в першу чергу, об’єкти соцінфраструктури.

В результаті за декілька років вдалося підключити 3300 сіл і більше ніж 7000 соціальних закладів. Це школи, ЦНАПи, лікарні.

"Ми бачимо, що підключення до 4G мало 76% населення, тепер - 96,7%", - сказав Федоров.

Таким чином, відбулося покращення якості фіксованого та мобільного інтернету.