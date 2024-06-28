В Украине установили рекордное количество базовых станций связи за последние полгода

Из-за постоянных вражеских обстрелов телеком-инфраструктура Украины терпит значительные разрушения. Мобильные операторы постоянно увеличивают покрытие населения мобильной связью и Интернетом. В среднем в месяц запускают 240 базовых станций.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

За последние полгода установили рекорд: более 2295 башен в более чем 300 населенных пунктах.

"Одна из главных задач — обеспечить население стабильной связью даже во время войны. Поэтому вместе с ключевыми стейкхолдерами сферы работаем над улучшением и восстановлением связи по всей Украине, особенно на территориях, страдающих обстрелами", - говорится в сообщении.

Например, одна из недавно установленных базовых станций в Киевской области обеспечит более качественной связью и интернетом 2 400 человек в радиусе более 10 километров.

Сообщается, что в мае вместе с партнерами была представлена стратегия развития электронных коммуникаций до 2030 года. Одна из ключевых целей – обеспечить мобильной связью и широкополосным доступом в интернет 98% населения Украины до 2030 года. Сейчас этот показатель составляет 91%.

В Украине повреждена четверть сетей фиксированной связи

В результате российской агрессии в Украине повреждено 25% фиксированных сетей, уничтожено или повреждено 4,3 тыс. базовых станций мобильной связи.

"На сегодняшний день 25% фиксированных сетей повреждены - это факт. Уничтожено или повреждено более 4 тыс. станций мобильной связи", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, также негативно влияют на телекоммуникационную отрасль в Украине кибератаки и нагрузку на операторов из-за необходимости обслуживать большой трафик роуминга почти для 4 млн украинских беженцев.

Как развивается телеком-отрасль Украины

Как отмечает Михаил Федоров, в 2019 году только 76% населения Украины получили доступ к 4G. К тому времени только 10 тыс. из 28 тыс. населенных пунктов были подключены к фиксированному интернету.

"Тогда мы задались целью: к 2024-2025 годам 95% населения должны иметь доступ к качественному интернету", - сказал он.

В рамках этой работы частный сектор получил от власти своего рода гранты, позволившие компаниям провести интернет в маленькие населенные пункты и подключить, в первую очередь, объекты социнфраструктуры.

В результате за несколько лет удалось подключить 3300 сел и более 7000 социальных учреждений. Это школы, ЦНАПы, больницы.

"Мы видим, что подключение к 4G имело 76% населения, теперь – 96,7%", - сказал Федоров.

Таким образом, улучшение качества фиксированного и мобильного интернета.