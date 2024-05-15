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- IT и Телеком
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Во время полномасштабной войны повреждено 25% фиксированных сетей – оценки Минцифры
За два года войны телеком-отрасль Украины столкнулась с разными вызовами, поскольку Россия активно бьет ракетами по нашей инфраструктуре, уничтожается большое количество сетей мобильных операторов, возникают проблемы с оптикой, происходят кибератаки. Из-за этого сегодня повреждены 25% фиксированных сетей, а также уничтожены или повреждены более 4 тыс. станций мобильной связи. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров во время презентации Стратегии электронных коммуникаций-2030.
По словам Федорова, участники телеком-рынка постоянно работают над тем, чтобы обеспечить стабильность работы инфраструктуры. Это приносит результаты. В частности, сегодня 98% населения имеют доступ к мобильной связи, а также 89% людей могут использовать фиксированную связь.
"Активно восстанавливаются мобильные сети. Около 2000 поврежденных базовых станций восстановлено", - отметил Федоров.
Как развивается телеком-отрасль Украины
Как отмечает Михаил Федоров, в 2019 году только 76% населения Украины имели доступ к 4G . В тоже время только 10 тыс. из 28 тыс. населенных пунктов были подключены к фиксированному интернету.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Тогда мы задались целью: к 2024-2025 годам 95% населения должны иметь доступ к качественному интернету", - сказал он.
В рамках этой работы частный сектор получил от власти своего рода гранты, позволившие компаниям провести интернет в маленькие населенные пункты и подключить, в первую очередь, объекты социнфраструктуры.
В результате за несколько лет удалось подключить 3300 сел и более 7000 социальных учреждений. Это школы, ЦНАПы, больницы.
"Мы видим, что подключение к 4G имело 76% населения, теперь – 96,7%", - сказал Федоров.
Таким образом, произошло улучшение качества фиксированного и мобильного интернета.